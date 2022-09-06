الإحصاء: أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة في مصر بلغ 43.4 خلال عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا للجزء الأول من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2020، “أحوال البيئة وجودتها”.

وأضاف الجهاز أنه أعلي متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2020 كان 43.4 درجة مئوية وذلك في شهر يوليو في محطة رصد الخارجة.

بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 30 درجة مئوية وذلك في شهر يوليو في محطة رصد أسوان.

وسجل أعلى متوسط شهري لكمية الاشعاع الشمسي الكلى في مصر خلال عام 2020 كان في شهر يونيو إذ بـلغ 30.6 ميجا جول / م2 وذلك في محطة رصد الغردقة يليه 30.2 ميجا جول/ م2 في مـحطة رصد الخارجة ثم 29.8 ميجا جول/ م2 وكان ذلك في محطة رصد الفرافرة.

ويبلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر (30) محمية تمثل مساحتها ما نسبته 13.6% من إجمالي مساحة مصر وذلك عام 2020.

كما بلغت مساحة المنجروف (أشجار تحمي الشواطئ من التأكل والنحر وتزيد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي) 7 كيلو متر مربع وذلك عام 2020.