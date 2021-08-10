«الإحصاء»: %29 نموًا فى قيمة واردات السيارات

سجلت قيمة واردات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» نموًا بنسبة %29 لتصل إلى مليار و910 ملايين و130 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من الحالي، مقارنة بنحو مليار و480 مليون و386 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ الذى حصلت «المال» على نسخه منه- فإن القيمة الإجمالية لواردات سيارات الركوب «الملاكي» شهدت ارتفاعًا بنسبة %46.8 لتصل إلى مليار و510 ملايين و5 آلاف دولار خلال تلك الفترة، مقابل مليار و 28 مليون و481 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

وارتفعت قيمة واردات السيارات التجارية بنسبة %52 إلى 224 مليون و965 ألف دولار، مقارنة بنحو 147 مليون و882 ألف دولار.

وفى المقابل، انخفضت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة %77 لتصل إلى 29 مليون و773 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 129 مليون و 39 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كما تراجعت قيمة واردات المركبات المستخدمة للأغراض الخاصة بنسبة %17 إلى 145 مليون و387 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 174 مليون و984 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

من جهته، أرجع هشام الديب مدير التسويق بشركة «أباظة أوتو تريدنج»،موزع العديد من الماركات نمو واردات السيارات إلى زيادة أعداد الشحنات المصدرة من المركبات بمختلف فئاتها خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التى شهدت توقفا لحركة الشحن والاستيراد من الخارج تزامنًا مع انتشار جائحة «كورونا» وتعليق المصانع الأم عمليات الإنتاج لفترة زمنية قد استمرت ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وأضاف أن السوق المحلية قادرة على استقطاب أى كميات مستوردة أو منتجة من سيارات الركوب «الملاكي» خاصةً فى ظل تزايد حجم الطلب من جانب المستهلكين حاليًا، قائلًا: «معدل الإقبال على المركبات مرتفع بشكل كبير خلال 2021 مقارنة بالعام الماضى».

علق على إتساع ظاهرة نقص المعروض من السيارات داخل السوق المحلية؛ قائلًا: «هناك تراجع فى إجمالى الكميات المستوردة لبعض الطرازات المنتمية لماركات تجارية نتيجة استمرار أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع لدى المصانع الأم؛ وهو ما أدى إلى تأخر الشحنات المتعاقد عليها، وتراجع إجمالى الكميات المصدرة للسوق المحلية.

وتوقع أن تزداد معدلات استيراد السيارات من الخارج عقب استئناف كافة الشركات العالمية عمليات التصنيع مجددًا من خلال رفع الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها والقدرة على تلبية متطلبات كافة الأسواق الخارجية.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات فى مصر نموًا بنسبة %53 إلى 138 ألفًا و311 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 90 ألفًا و395 خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %63 لتسجل 101 ألف و46 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 62 ألفًا و171 فى الفترة المقارنة.

كما صعدت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %64 لتسجل 25.4 ألف مركبة مقارنة بنحو 15.5 ألف، فيما انخفضت مبيعات قطاع الأتوبيسات بنسبة %6.8 لتصل إلى 11.8 ألف وحدة، مقابل 12.6 ألف.

وبلغ عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 20 ألفًا و83 وحدة خلال شهر يوليو الماضى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.