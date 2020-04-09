«الإحصاء» : %25 تراجعاً فى صادرات السيارات خلال يناير

تراجعت قيمة صادرات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة %25 إلى 4.471 مليون دولار خلال يناير الماضي، مقابل 5.965 مليون فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن اقتصار صادرات قطاع السيارات على 3 دول هي: «الإمارات، والكاميرون، وموريتانيا»، بإجمالى 29 مركبة من مختلف الفئات.

وتنتمى أغلب المركبات التى تم تصديرها إلى شريحة الأتوبيسات بعدد 28 مركبة، وسيارة واحدة من فئة نقل البضائع.

وبحسب التقرير الشهرى الصادر للجهاز، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن الكاميرون تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمركبات المجمعة محليًا، مستحوذة على %73.3 بقيمة 3 ملايين و276 ألف دولار خلال شهر يناير.

وجاءت الإمارات فى المرتبة الثانية بحصة بلغت %23.2 بقيمة استيرادية 1.38 مليون دولار، فيما حلت موريتانيا ثالثة مستحوذة على %3.5 بقيمة 156.6 ألف دولار، خلال تلك الفترة.

أرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، انخفاض القيمة الإجمالية لصادرات القطاع إلى صعوبة عمليات التوريد والتصدير بالنسبة للشركات المحلية، فى ظل توقف حركة الاستيراد تزامنًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها جميع الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقع انكماش التبادل التجارى عالميًا فى مختلف القطاعات، ومنها السيارات ومكوناتها، وسط استمرار القيود التى تفرضها الدول والمصانع العالمية على المنتجات المصدرة والمستوردة لها.

كانت شركات السيارات العالمية، ومنها «بى إم دبليو» و«تويوتا» و«هوندا» و«فيات كرايسلر» و«نيسان» و«فولكس فاجن» و«هيونداي» و«كيا» و«جنرال موتورز» و«فورد» و«مازيراتي» و«لامبورجيني» و«فيراري»- فد أعلنت فى وقت سابق عن إغلاق العديد من مصانعها فى إطار الحد من انتشار وباء كورونا بين العاملين.

وتابع سعد: «السوق الأفريقية تعتبر إحدى البدائل الهامة للشركات المحلية فى تصدير منتجاتها فى ظل إغلاق الخطوط الملاحية وعمليات التصدير مع الدول الأوروبية حاليا».

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات المركبات المجمعة محليًا بنسبة %37.5 لتصل إلى 15.6 ألف وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 11.3 ألف مركبة، فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهرت أحدث التقارير المعلنة عن رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA»أن مصرجاءت فى المرتبة 36 فى قائمة الدول الأعلى إنتاجًا للسيارات الملاكى بإجمالى 18.5 ألف وحدة خلال العام الماضي، لتسجل نسب تراجع %5.1 عن معدلات إنتاج 2018، التى بلغت 19.5 ألف وحدة.