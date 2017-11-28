الإحصاء: %14 زيادة في صادرات مصر إلى دول شرق آسيا 2016

سمر السيد:أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء، النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا" عام 2016 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهنـد اليابان - أندونيسيا - باكستان - كوريا الج

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء، النشرة السنوية “التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا” عام 2016 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات – واردات) مع أهم دول شرق آسيا “ماليزيا – جمهورية الصين الشعبية – الهنـد اليابان – أندونيسيا – باكستان – كوريا الجنوبية – سنغافوره – بنجلاديش”.

ووفقا لمؤشرات الجهاز، بلغ إجمالـى قيمــة الصــادرات لـدول شـــرق آسيــا 17,7 مليار جنيه عــام 2016 مقابــل 15,5 مليار جنيه عـام 2015 بنسبه زيادة قـدرها 14,0٪.

وسجلت إجمالـى قيمـه الـواردات مــن دول شــرق آسيا 181,5 مليار جنيه عام 2016 مقابل 151,6 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيــادة قـدرها 19,7٪ ، و جاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 6,2 مليار جنيـه عـام 2016 مقابل 6,9 مليــار جنيــه عـام 2015 بنسبــة إنخفــاض قدرها 9,5 ٪ وكــان أهـم الأصنــاف التـي تـم تصديرهــا إلـى الهنـــد بتـرول خـــام.

وفـى المرتبـة الثانية جاءت جمهورية الصين الشعبية بقيمة 4,8 مليــار جنيه مقابـل 3,4 مليــار جنيــه فى فترة المقارنة السابق ذكرها بنسبة زيادة قــدرها 42,3 ٪ وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.

ووفقا للبيان احتلت جمهوريـة الصين الشعبيـة المرتبــة الأولــى للواردات و بلغت قيمتها 90,2 مليار جنيه عـام 2016 مقابل 74,8 مليار جنيه عـام 2015 بنسبة زيادة قدرها 20,6٪.

وكانت أهم الأصناف التي تم إستيرادها آلات وأجهزه كهربائية وأجزاؤها، مـراجل، آلات، أجهـزه آليـه وأجزاؤهـا، وفى المرتبـة الثانيـة كوريا الجنوبية بما قيمته 24,0 مليار جنيه عام 2016 مقابل 18,7 مليار جنيه عام 2015 بنسبه زيادة قدرها 28,3 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها سيارات وجرارات ودرجات وأجزاؤها، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وقد جاءت مجموعـة الوقـود والمنتجـات البتـروليـة ومنتجـات الصناعـات الإستخراجـيــة فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى 2015، 2016 حيث بلغت قيمتها 7,8 مليار جنيه عام 2016 مقابل 7,9 مليار جنيه عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1,4٪.

فيما جاءت مجموعـة الآلات والأجهـزة الآليـة والكهربائيــة ومعــدات النقـل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2015،2016 حيث بلغت قيمتهـا 72,3 مليار جنيـه عــام 2016 مقابــل 57,7 مليار جنيه عام 2015 بنسبه زيادة قدرها 25,3٪.