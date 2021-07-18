«الإحصاء»:%19 ارتفاعاً فى قيمة واردات السيارات

سجلت قيمة واردات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» ارتفاعًا بنسبة %19 لتصل إلى مليار و531 مليون و619 ألف دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو مليار و287 مليون و71 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت «المال» تطور واردات السيارات بمختلف فئاتها المصدرة للسوق المحلية خلال تلك الفترة، استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

شهدت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» نموًا بنسبة %33.5 لتصل إلى مليار و215 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، مقابل 910 ملايين و250 ألف دولار، فى الفترة ذاتها من عام 2020.

وقفزت قيمة واردات السيارات التجارية بنسبة %36 إلى 182 مليون و330 ألف دولار خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 134 مليون و94 ألف دولار فى نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، انخفضت قيمة واردات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة %78 لتصل إلى 20 مليون و926 ألف دولار، مقارنة بنحو 97 مليون و 886 ألف دولار.

وتراجعت قيمة واردات المركبات المستخدمة للأغراض الخاصة بنسبة %21.8 إلى 113 مليون و241 ألف دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 144 مليون و841 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

من جهته، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات إن الفترة الماضية شهدت زيادة معدل استيراد المركبات من جانب الشركات والوكلاء المحليين تزامنًا مع زيادة حجم الطلب من جانب المستهلكين، بالإضافة إلى تقديم ماركات جديدة لأول مرة داخل السوق المحلية.

وأضاف زيتون أن السوق المحلية شهدت طرح مجموعة كبيرة من الطرازات والموديلات الجديدة المنتمية لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا؛ مما انعكس على زيادة إجمالى تكلفة استيراد قطاع السيارات خلال الأشهر الماضية.

وتوقع أن ترتفع حصة واردات مصر من السيارات بمختلف فئاتها خلال الأشهر المقبلة خاصة بعد انتظام حركة الاستيراد من الخارج، وزيادة معدلات الإنتاج داخل مصانع السيارات العالمية مجددًا.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إقبال العديد من شركات السيارات المحلية على تنفيذ خططها المستهدفة التى قد تتضمن استئناف استيراد الطرازات بكميات كبيرة، فضلا عن التوسع فى تقديم الفئات المختلفة التى تتناسب مع مختلف الشرائح.

ولفت إلى أن سوق السيارات عانت الأشهر الماضية من أزمة نقص الكميات المعروضة من بعض الطرازات المنتمية للعلامات التجارية وعلى رأسها «الأوروبية، والصينية» جراء أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع لدى الشركات الأم.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات فى مصر نموًا بنسبة %51.7 لتصل إلى 112 ألفًا و204 مركبات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 73 ألفًا و966 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2020.

وبلغ عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مختلف وحدات المرور، نحو 25 ألفًا و686 وحدة خلال شهر يونيو الماضى؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.