الإحتياطى الأجنبى يرتفع الى 36.703 مليار دولار

محمد سالم صعد إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بنحو 168 مليون دولار خلال الشهر الماضى ليسجل 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 36.535 مليار فى سبتمبر. وتراجعت قيمة مكون الذهب فى الإحتياطيات الى 2.64 مليار دولار مقابل 2.71 مليار خلال نفس الفترة ، كما هبطت ايضا قي

محمد سالم

صعد إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بنحو 168 مليون دولار خلال الشهر الماضى ليسجل 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 36.535 مليار فى سبتمبر.

وتراجعت قيمة مكون الذهب فى الإحتياطيات الى 2.64 مليار دولار مقابل 2.71 مليار خلال نفس الفترة ، كما هبطت ايضا قيمة وحدات السحب الخاصة الى 766 مليون دولار من 772 مليون ، بينما ارتفعت العملات الأجنبية الى 33.27 مليار دولار بدلا من 33.026 مليار واستقرت قيمة القروض لصندوق النقد الدولى عند 29 مليون دولار.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن ، قبل أسابيع ، عن الاتفاق على تأجيل ودائع للإمارات والسعودية بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار كانت مستحقة خلال العام المقبل 2018 ، وتعهد محافظ البنك طارق عامر بالحفاظ على مستويات الإحتياطى فوق 36 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل