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الإحالة والتسجيل والربط الإلكتروني .. أبرز وصايا وزير التعليم العالي لقيادات الرعاية الصحية

شدد عبدالغفار على تيسيير فتح الملفات الصحية للمواطنين والإحالة بين الوحدة والمستشفيات
أماني العزازي 5:16 م, السبت, 12 فبراير 22 5:16 م, السبت, 12 فبراير 22

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شدد الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة ، على تيسير فتح الملفات الصحية للمواطنين والإحالة بين الوحدة والمستشفيات، وعملية الربط الإلكتروني بين الوحدة والهيئات المختلفة التابعة للصحة.

وذلك خلال جولته واللواء عادل الغضبا ، محافظ بورسعيد، لمتابعة سير وانتظام العمل داخل عدد من المنشٱت الطبية بالمحافظة، حيث قام الوزير والمحافظ بتفقد وحدة طب أسرة الكويت بكافة أقسامها،

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جولة وزير التعليم العالى والقائمين بعمل وزير الصحه

وفي نفس السياق، قام الدكتور خالد عبد الغفار واللواء عادل الغضبان، بتفقد مستشفى الرمد التخصصي وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفى وخلال الجولة، استمع الوزير والمحافظ للمرضى داخل المستشفى ، وتم التوجيه بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى.

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واطلع الوزير والمحافظ على العديد من الأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفي ، واستمعا لشرح موجز عن كيفية جاهزية المستشفى للتعامل مع المرضى، والقيام بعمليات تشهدها بورسعيد للمرة الأولى فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، بمختلف التخصصات حيث شملت الجراحات عمليات كبري وصغري، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية ، والذى أصبح يوفر رعاية طبية وصحية لكافة المواطنين على أعلى درجة من الكفاءة .

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