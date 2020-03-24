«الإجراءات الاحترازية» وجه جديد في مسلسلات رمضان لمواجهة «كورونا»

توقف تصوير «أسود فاتح» بينما يستمر «البرنس» و«دهب عيرة» بإجراءات احترازية

تتفاقم أزمة فيروس كورونا التي تسلل إلى أنحاء الحياة وليس العالم فحسب، وامتد أثرها حاليا للفن والثقافة، في توقيت يعد الأبرز سنويا في تصوير مسلسلات شهر رمضان في مصر والمنطقة العربية.

وجاءت الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس لتكون وجها جديدا داخل مواقع التصوير وتلعب دورا ثانويا في مواجهة القيود التي تحافظ على الصحة حاليا، وهو ما تماشي معها البعض للحاق بالشهر الأهم لدراما العام.

في المقابل توقفت مسلسلات بسبب الخوف من تهديدات الفيروس الذي انتشر في العالم ودخل إلى مصر الشهر الماضي.

سلوى عثمان : مسلسلات رمضان هامة لأي فنان وهناك أعمال مستمرة مع إجراءات احترازية

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن مسلسل البرنس ومسلسل دهب عيرة لم يتوقفا حتى الآن، مضيفة أنه توجد إجراءات احترازية كثيرة يتم اتخاذها داخل موقعي تصوير المسلسلين.

وأشارت إلى أن مسلسل دهب عيرة يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا بتطهير موقع التصوير وارتداء الكمامات وغيرها، لافتة إلى أنها لم تذهب منذ 3 أيام لموقع التصوير في المسلسلين لعدم ارتباطها بتصوير مشاهد خاصة بها، وتجلس في منزلها مثل باقي المصريين.

وأوضحت أن أزمة مسلسلات رمضان تتمثل أن صناعها يرغبون في إنهاء تصويرها، مثل أنواع أخرى من الأشغال مازال الأشخاص يذهبون لعملهم فيه، مؤكدة أن شهر رمضان يعتبر موسما هاما لمهنة التمثيل.

وتابعت أنها برغم ذلك فهي لا تخرج من بيتها سوى للضرورة القصوى، متمنية السلامة للجميع الأيام المقبلة.

وأكدت أن قرار إيقاف تصوير المسلسلات يجب إن يتم اتخاذه من جهات معينة في الدولة

أيمن سلامة : لما كنا صغيرين مازال مستمرا في موقع التصوير ولم اغير سيناريو المسلسل

بينما أكد السيناريست أيمن سلامة أن مسلسله “لما كنا صغيرين” الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، لا يزال العمل في موقع التصوير مستمرا حتى الآن ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا تجنبا لإصابة أي شخص داخل اللوكيشين.

وحول قرارات نقابة الممثلين التي أصدرتها مؤخرا، بإلغاء تصوير مشاهد مجاميع مسلسلات شهر رمضان أكد أنه سيتم تأجيل تصوير هذه المشاهد فقط حاليا لحين مرور أزمة فيروس كورونا .

وتابع أنه لم يفكر أبدا في تغيير سيناريو المسلسل بعد صدور هذه القرارات مثلما توقع الكثيرون.

فراس سعيد : أسود فاتح توقف تماما ولا أفهم سبب استمرار تصوير بعض المسلسلات في هذه الأزمة

في المقابل، قال الفنان فراس سعيد، إن مسلسل أسود فاتح الذي يشارك في بطولته في شهر رمضان توقف منذ أيام بسبب أزمة فيروس كورونا .

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودة تصوير المسلسل، مشيرا إلى أنه لا يفهم سبب استمرار المسلسلات التي لم تتوقف حتى الآن في مواقع التصوير خاصة وأننا نواجه وباء عالميا خطيرا ويجب الحماية منه واتخاذ إجراءات صارمة.

وقال إننا نعيش أزمة عالمية خطيرة ويجب التنبه لها، وحماية أسرنا ويجب أن يعي الجميع هذا الأمر خاصة في مواقع تصوير المسلسلات.