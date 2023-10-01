الإجازات الرسمية 2024.. انتخابات الرئاسة تزيد عطلات المدارس

تنتظر كل الفئات الإجازات الرسمية 2024 سواء أكانت الإجازات الدينية، أو الإجازات الوطنية، أو الإجازات الأسبوعية.

بوابة المال نيوز تنشر الإجازات الرسمية 2024 كاملة للموظفين والموظفات حيث يهتم الكثير بالبحث عنها على المنصات الإلكترونية بالمصالح الحكومية..

الإجازات الرسمية 2024.. عيد الميلاد المجيد يفتتح موسم الراحات

تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد في مصر: في يوم الأحد 7 يناير 2024.

تأتي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة في مصر: في يوم الخميس 25 يناير 2024.

تأتي إجازة وقفة عيد الفطر المبارك في مصر: في يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

تأتي إجازة عيد الفطر المبارك في مصر: من الأربعاء 10 إلى السبت 13 أبريل 2024.

الإجازات الرسمية 2024 في مصر

تأتي إجازة عيد تحرير سيناء في مصر: في يوم الخميس 25 أبريل 2024.

تأتي إجازة عيد العمال في مصر: في يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

تأتي إجازة شم النسيم في مصر: في يوم يوم الاثنين 6 مايو 2024.

تأتي إجازة وقفة عرفات في مصر: في يوم السبت 15 يونيو 2024.

تأتي إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر: من الأحد 16 إلى الأربعاء 19 يونيو 2024.

الإجازات الرسمية 2024 للمعلمين

تأتي إجازة 30 يونيو في مصر: في يوم الأحد 30 يونيو 2024.

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر: في يوم الأحد 7 يوليو 2024.

تأتي إجازة ثورة 23 يوليو في مصر: في يوم يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف في مصر: في يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

تأتي إجازة 6 أكتوبر وعيد القوات المسلحة في مصر: في يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

الإجازات الرسمية 2024 بالمدارس

وفي سياق منفصل، بشأن عطلات المدارس 2024 التي تأتي مع انتخابات الرئاسة مقرر أن يتم الاقتراع باللجان بالمدارس بالمواعيد التالية في حين الإعادة:

-اليوم الأول يوم انتخابات الرئاسية: يوافق الاثنين 8/1/2024.

-اليوم الثاني أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الثلاثاء 9/1/2024.

-اليوم الثالث أيام الانتخابات الرئاسية: يوافق الأربعاء 10/1/2024.