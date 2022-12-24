الإجازات الرسمية 2023... مواعيد العطلات في عام الراحة

يترقب المصريون الإجازات الرسمية 2023، ولا سيما مع قرب انتهاء عام 2022، ووجود عدد من الإجازات الرسمية في شهر يناير 2023، وبدء العد التنازلي لقدوم شهر رمضان 2023 وعيد الفطر المبارك، وإجازة عيد الميلاد وإجازة نصف العام في المدراس والجامعة.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن الاجازات الرسمية 2023

الإجازات الرسمية 2023.. العد التنازلي لقدوم شهر رمضان

يستعدّ المصريون للراحة خلال الإجازات الرسمية 2023، خصوصًا مع قرب انتهاء عام 2022، ووجود عدد من الإجازات الرسمية في شهر يناير 2023، وبدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان 2023 وعيد الفطر المبارك، وإجازة عيد الميلاد وإجازة نصف العام في المدراس والجامعة.

الإجازات الرسمية 2023.. تصريح رسمي حول إجازة الأحد المقبل

يوافق يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر 2022 ذكرى عيد الميلاد المجيد عند المسيحيين الكاثوليك، ولا يوجد أي تصريح رسمي بأن الأحد المقبل إجازة رسمية.

الاجازات الرسمية 2023.. موعد إجازة رأس السنة

انتشر سؤال حول موعد إجازة رأس السنة، والحقيقة أنه لا يوجد إجازة في رأس السنة، ويوافق يوم رأس السنة الميلادية الاحد 1 يناير 2023.

موعد إجازة نصف العام الدارسى 2023 للمدارس

تبدأ إجازة نصف العام الدراسى في المدارس خلال الفترة من يوم 28 يناير 2023، وتستمر حتى 9 فبراير 2023، وتمتد لنحو 15 يومًا.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية يوم 11 فبراير 2023 ويمتد حتى يوم 8 يونيو 2023، وتبدأ وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 9 يوليو 2023.

إجازة رأس السنة في الجامعات والكليات

تحدد إجازة رأس السنة في الجامعات والكليات وفق جدول كل جامعة وكلية، ويختلف من جامعة وكلية إلى أخرى.

الإجازات الرسمية 2023.. الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية والقومية

تشمل الإجازات الرسمية خلال عام 2023 الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية والقومية كما يلي:

الإجازات الرسمية شهر يناير 2023

تشمل العطلات الرسمية أو الإجازات الرسمية في شهر يناير يومين إجازة رسمية وهما إجازة عيد الميلاد المجيد، وأيضًا إجازة يوم 25 يناير في ذكري عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، كما يلي:

إجازة عيد الميلاد المجيد: يحتفل المسيحيون الأرثوذكس يوم 7 يناير بذكرى عيد الميلاد المجيد، والذي يحتفل به المسيحيون الكاثوليك يوم 25 ديسمبر 2022.

إجازة 25 يناير: يوافق يوم 25 يناير إجازة عيد الشرطة وأيضًا يوم احتفال عيد ثورة 25 يناير، ويوافق يوم 25 يناير 2022، وجرت العادة أن يتم ترحيل يوم الإجازة إلى يوم الخميس التالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

موعد أول رمضان 2023

يوافق موعد أول رمضان وفقًا للحسابات الفلكية يوم الخميس 23 مارس 2023، وتبدأ دار الإفتاء استطلاع رؤية هلال شهر رمضان عند غروب شمس يوم 29 شعبان.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا بأن موعد بداية شهر رمضان 2023 هو يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي شهر رمضان المعظم يوم الجمعة 21 إبريل2023.

وأوضح بيان معهد الفلك أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هجرية يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة يوم الرؤية الموافق الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هجرية الموافق21 مارس.

استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وتقوم 7 لجان متخصصة من رجال الدين والفلكيين ورجال الدولة والمواطنين في أماكن متفرقة من مصر باستطلاع هلال شهر رمضان لتحديد بداية شهر رمضان الكريم.

وتضم اللجان الشرعية متخصصين شرعيين وفلكيين، لاستطلاع هلال شهر رمضان في عدة أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصريَّة وأيضًا معهد الأرصاد، بحيث تكون تلك الأماكن صالحة لرؤية الهلال وخالية من المعوقات مثل الأتربة وغيره.

الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022

يتضمن شهر إبريل إجازة عيد شم النسيم وإجازة عيد الفطر المبارك كما يلي:

موعد إجازة عيد شم النسيم 2023

يوافق يوم عيد شم النسيم يوم الإثنين 17 أبريل 2023، وفى الغالب لا يتم ترحيل يوم الإجازة.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

يبدأ موعد عيد الفطر المبارك يوم السبت 22 أبريل 2022، وفق الحسابات الفلكية، ويتم منح إجازة رسمية لعدة أيام خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء.

يوافق يوم عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2023، وجرت العادة على ترحيله إلى يوم الخميس.

الإجازات الرسمية خلال شهر مايو 2023

موعد إجازة عيد العمال 2023

يوافق يوم عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023، وجرت العادة على أن يتم ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس التالي.

الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2023



توجد إجازتان خلال شهر يونيو 2023 كما يلي:

إجازة يوم وقفة وعيد الأضحي المبارك

ويوافق يوم وقفة عيد الأضحى فلكيًا يوم الأربعاء 24 أبريل 2023.

إجازة عيد ثورة 30 يونيو 2023

ويوافق يوم إجازة عيد ثورة 30 يونيو يوم الجمعة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2023



إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

أجازة عيد ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو 2023.

الإجازات الرسمية خلال شهر أغسطس 2023

لا توجد إجازات رسمية خلال شهر أغسطس.

العطلات الرسمية خلال شهر سبتمبر 2023

توجد إجازة وحيدة خلال شهر سبتمبر هي إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق الأربعاء 27 سبتمبر

الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2023

يتم الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2022.

الإجازات الرسمية خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2023

لا توجد إجازات رسمية في شهري نوفمبر وديسمبر 2023