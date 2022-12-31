الإجازات الرسمية يناير 2023.. تعرف على مواعيد العطلات بالتواريخ والأيام

يعدّ عيد الميلاد المجيد أولى الإجازات الرسمية يناير 2023، ويوافق يوم السبت 7 يناير 2023، الموافق 14 جمادى الآخرة، باتت تفصلنا ساعات قليلة عن عام ميلادى جديد وهو عام 2023، ويحرص دائمًا الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن الإجازات الرسمية يناير 2023، وتفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المرتقبة خلال العام الميلادى الجديد 2023..

الإجازات الرسمية يناير 2023.. مناسبات مهمة لدى المواطنين

باتت تفصلنا ساعات قليلة عن عام ميلادى جديد وهو عام 2023، ويحرص دائمًا الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد،

وتأتي الإجازات الرسمية يناير 2023، كالتالي:

الإجازات الرسمية يناير 2023.. المواطنون يحرصون على الاحتفال بالأعياد

تمثل الإجازات الرسمية يناير 2023 مناسبات مهمة لدى المواطنين، خاصة أن هذه الأعياد يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات وعطلات رسمية في مصر. وفيما يلي الإجازات الرسمية يناير 2023:

عيد الميلاد المجيد:

السبت 14 جمادى الأخرة

الموافق 7 يناير 2023

ثورة 25 يناير:

الأربعاء 3 رجب

الموافق 25 يناير 2023

عيد تحرير طابا:

الأحد 27 شعبان

الموافق 19 مارس 2023

شم النسيم:

الاثنين 26 رمضان

الموافق 17 أبريل 2023

عيد الفطر المبارك:

الجمعة غرة شوال

الموافق 21 أبريل 2023

عيد تحرير سيناء:

الثلاثاء 5 شوال

الموافق 25 أبريل الموافق 2023

عيد العمال:

الاثنين 11 شوال

الموافق 1 مايو 2023

وقفة عيد الأضحى المبارك:

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023

رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو

المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر