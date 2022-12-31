الإجازات الرسمية يناير 2023.. تعرف على مواعيد العطلات بالتواريخ والأيام

يعدّ عيد الميلاد المجيد أولى الإجازات الرسمية يناير 2023، ويوافق يوم السبت 7 يناير 2023، الموافق 14 جمادى الآخرة، باتت تفصلنا ساعات قليلة عن عام ميلادى جديد وهو عام 2023، ويحرص دائمًا الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد.
بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن الإجازات الرسمية يناير 2023، وتفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المرتقبة خلال العام الميلادى الجديد 2023..
الإجازات الرسمية يناير 2023.. مناسبات مهمة لدى المواطنين
باتت تفصلنا ساعات قليلة عن عام ميلادى جديد وهو عام 2023، ويحرص دائمًا الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد،
وتأتي الإجازات الرسمية يناير 2023، كالتالي:
الإجازات الرسمية يناير 2023.. المواطنون يحرصون على الاحتفال بالأعياد
تمثل الإجازات الرسمية يناير 2023 مناسبات مهمة لدى المواطنين، خاصة أن هذه الأعياد يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات وعطلات رسمية في مصر. وفيما يلي الإجازات الرسمية يناير 2023:
عيد الميلاد المجيد:
السبت 14 جمادى الأخرة
الموافق 7 يناير 2023
ثورة 25 يناير:
الأربعاء 3 رجب
الموافق 25 يناير 2023
عيد تحرير طابا:
الأحد 27 شعبان
الموافق 19 مارس 2023
- شم النسيم:
الاثنين 26 رمضان
الموافق 17 أبريل 2023
- عيد الفطر المبارك:
الجمعة غرة شوال
الموافق 21 أبريل 2023
- عيد تحرير سيناء:
الثلاثاء 5 شوال
الموافق 25 أبريل الموافق 2023
- عيد العمال:
الاثنين 11 شوال
الموافق 1 مايو 2023
- وقفة عيد الأضحى المبارك:
الثلاثاء 9 ذو الحجة
الموافق 27 يونيه 2023
- عيد الأضحى المبارك:
الأربعاء 10 ذو الحجة
الموافق 28 يونيه 2023
- ثورة 30 يوينو:
الجمعة 12 ذو الحجة
الموافق 30 يونيه 2023
- رأس السنة الهجرية
الأربعاء 19 يوليو
- ثورة 23 يوليو :
الأحد 23 يوليو
- المولد النبوى الشريف :
الأربعاء 27 سبتمبر
- عيد القوات المسلحة “انتصارات أكتوبر”:
الجمعة 6 أكتوبر