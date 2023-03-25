الإجازات الرسمية في أبريل 2023.. للموظفين نصف أيام الشهر راحة

يتضمن شهر أبريل العدد الأكبر من أيام شهر رمضان الكريم الذي بدأ في 23 من مارس الجاري حيث يهتم المصريون بالحصول على الإجازات الرسمية المدفوعة خلال الصيام للاستراحة من مجهود العمل وكذلك التفرغ للعبادات.

فقبل قدوم شهر أبريل زاد البحث على الإجازات الرسمية بمحركات «جوجل»خاصة من قبل الموظفين في القطاع العام والأعمال و القطاع الخاص.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الإجازات الرسمية في أبريل 2023..

الإجازات الرسمية 2023 في أبريل.. أكثر من 23 يوما من أيامه في شهر رمضان

يوافق بداية شهر رمضان 2023 في يوم 23 مارس 2023، ويصادف رمضان 2023 عدد من الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023، والتي يترقبها المواطنين خلال الفترة القادمة وتزداد عمليات البحث عن الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 مع اقتراب رمضان 2023.

يذكر أن الأجازات خلال أبريل المقبل أكثر من 23 يوما من أيامه في شهر رمضان، وتنوعت العطلات خلال هذا الشهر بين الدينية والاجتماعية والدينية، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية المقررة خلال يومي «الجمعة» و«السبت».

إجازات شهر أبريل 2023 الرسمية وموعد إجازة عيد الفطر 1444

تنوعت الإجازات والعطلات خلال شهر أبريل المقبل أكثر من 23 يوما من أيامه في شهر رمضان، و بين الدينية والإجتماعية والدينية، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية خلال يومي «الجمعة» و«السبت».

1- .السبت الموافق 1 أبريل ..(إجازة أسبوعية)

2- الجمعة الموافق 7 إبريل..(إجازة أسبوعية)

3- السبت الموافق 8 إبريل..(إجازة أسبوعية)

4- الجمعة الموافق 14 أبريل.. (إجازة أسبوعية)

5- السبت الموافق 15 أبريل.. (إجازة أسبوعية)

6-الأحد 16 أبريل.. (إجازة عيد القيامة الأقباط فقط)

7- الاثنين الموافق 18 أبريل..(إجازة شم النسيم)

8- الأربعاء 20 أبريل.. (إجازة وقفة عيد الفطر)

9- الخميس 21 أبريل.. (أول أيام عيد الفطر)

10-الجمعة 22 أبريل.. (ثاني أيام عيد الفطر

11-السبت 23 أبريل.. (ثالث أيام عيد الفطر)

12- الإثنين 25 أبريل.. (إجازة عيد تحرير سيناء)

13- الجمعة 28 أبريل.. (إجازة الأسبوعية)

14- السبت 29 أبريل ..(الإجازة الأسبوعية)

إجازات شهر مايو 2023

يوم الاثنين أول شهر مايو إجازة رسمية فقط خلال هذا الشهر بمناسبة عيد العمال.

إجازات شهر يونيو 2023

يوم الاثنين الموافق 26 يونيو إجازة رسمية، طبقا للبحوث الفلكية بمناسبة وقفة عرفة، ليكون يوم الثلاثاء 27، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمر حتى يوم الخميس 29 من يونيو 2023 إجازة رسمية.

في شهر يونيو يوم الجمعة الموافق 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس لتكون الخميس والجمعة والسبت إجازات وعطلات رسمية.

إجازات شهر يوليو 2023

يوم الأربعاء 19 يوليو إجازة رسمية خلال هذا الشهر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، وياتي يوم السبت 23 يوليو إجازة رسمية، أيضا بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو.

إجازات شهر أكتوبر 2023

شهرا «أغسطس» و«سبتمبر» بدون إجازات رسمية، ويأتي يوم الجمعة ذكرى احتفال حرب 6 أكتوبر ومن المقرر ترحيل يوم الإجازة إلى الخميس ليكون آخر الإجازات الرسمية لسنة 2023.