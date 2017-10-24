الإثيوبى تيسيما حكما لذهاب نهائي أفريقيا

على المصرى: أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، النادى الأهلى بتعيين الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما، حكما للقاء ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى بنظيره الوداد البيضاوى المغربى، يوم السبت المقبل، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.وكان الأهلى يرغب فى خوض اللقاء

على المصرى:



أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، النادى الأهلى بتعيين الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما، حكما للقاء ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى بنظيره الوداد البيضاوى المغربى، يوم السبت المقبل، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية.



وكان الأهلى يرغب فى خوض اللقاء يوم الأحد، قبل أن يقوم مسئولو الكاف بتقديم المباراة للسبت، لأسباب تسويقية، كما قال أحد مسئولى الاتحاد الأفريقى، وستقام فى السابعة من مساء السبت المقبل، بحضور 60 ألف متفرج، بعد موافقة الأمن على زيادة أعداد الجماهير.