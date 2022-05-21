الإثنين المقبل .. 150 شركة تشارك في المعرض الدولي للتبريد وتكييف الهواء

تبدأ بعد غد الاثنين فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة ، بحضور 150 شركة ، ولمدة 3 أيام ، في الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وينطلق المعرض الدولي السنوي HAVC-R Egypt Expo 2022، تحت رعاية وحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبى، كما يشارك في الافتتاح المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والنائب المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ.

وقال مهدي محمد، المدير العام لشركة كايرو إكسبو، إن المعرض الدولي السنوي للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة ، منصة دولية تجمع كافة الشركات المتخصصة في مجالات المعرض المختلفة من مصر والدول العربية والأجنبية، حيث يشارك بالدورة السادسة للمعرض هذا العام 150 شركة محلية ودولية عارضة.

وأضاف مهدي محمد، كما يقام بمعرضHAVC-R Egypt Expo 2022، العديد من الأجنحة الدولية المتميزة من تركيا، والإمارات، وكوريا، وأوزبكستان، وامريكا والأردن، وروسيا.

وأوضح أن مجالات المعرض، تشمل تكييف الهواء المركزي، وأبراج التبريد ووحدات التبريد والتسخين، وأنظمة العزل للتبريد والتدفئة والصوت، ووحدات مناولة الهواء، والمراوح والغلايات ومستلزماتها، وأنظمة التهوية وأنظمة الأنانيب، وأنظمة الحماية من الحرائق، وأنظمة التحكم وأنظمة التهوية وأنظمة الأنابيب، والمستلزمات وقطع الغيار بالإضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية والمتجددة.

وأشار المدير العام لشركة كايرو إكسبو ، أنه سيقام على هامش المعرض العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية ومؤتمر علمي متخصص تنظمه جمعية آشري القاهرة يحاضر فيه أساتذة ودكاترة متخصصين في مجال التكييف والتبريد والطاقة، بمشاركة أكثر من 500 مكتب استشاري من أكبر المكاتب في مصر.