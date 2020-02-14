ثقافة وفنون

الإثنين المقبل في دار الأوبرا.. موسيقى عالمية بأنامل كورية

ينظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية حفل ريستال بيانو وفلوت
سمر السيد 2:01 ص, الجمعة, 14 فبراير 20 2:01 ص, الجمعة, 14 فبراير 20

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ينظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية حفل ريستال بيانو وفلوت، الإثنين المقبل على المسرح الصغير .

وقال بيان صحفي صادر عن المركز الثقافي الكوري ، إن الحفل الموسيقي الذي يحييه الثنائي عازفة الفلوت كوون يي وون وعازفة البيانو لي سو جونغ يتضمن مقطوعات كلاسيكية رومانسية إلى جانب المقطوعة الكورية التقليدية “أريرانج”.

وسيقدم الثنائي أعمالاً موسيقية لشوبرت وفيردي وجابرييل فوري وبنيامين جودار.

وتخرجت عازفة الفلوت كوون يي وون في جامعة إيهوا الكورية، ثم أكملت الدراسات العليا في الجامعة ذاتها، وهي حاليا عازفة في الأوركسترا السمفونية New World .

كما أنها عازفة نشطة بفرقة Bene Fluti  الموسيقية.

أما عازفة البيانو لي سو جونغ فقد تخرجت من مدرسة يي وون، ومدرسة سيول للفنون، ثم التحقت بكلية الموسيقى بجامعة هان يانج الكورية وأكملت الدراسات العليا في الجامعة ذاتها .كما حصلت على دبلومة أكاديمية من معهد شوبان في بولندا

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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