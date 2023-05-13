الإثنين القادم.. وزير الإسكان يفتتح النسخة السابعة من معرض «وتركس» لمعالجة المياه

تنطلق فعاليات النسخة السابعة من معرض وتركس لمعالجة وتنقية المياه يوم الإثنين المقبل، برعاية وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الإسكان فعاليات المعرض صباح يوم الإثنين القادم، ويستمر المعرض لمدة 3 أيام بمشاركة 200 شركة مصرية وأجنبية وعربية .

وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي الرئيس التنفيذي لمعرض وتركس إن المعرض هذا العام يحظى باهتمام كبير من المسئولين والحكومة في ظل توجه الدولة نحو تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لإعادة استخدامها من جديد، وهو متواجد داخل أجنحة المعرض من خلال الشركات العارضة لأحدث الماكينات والتكنولوجيا العالمية المتطورة في هذه المجال.

وأوضحت عبد الهادي أن معرض «وتركس» هو المعرض الدولي المتخصص في مجال البنية التحتية لتنقية و تحلية المياه و معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي و أنظمة الري المختلفة وتنطلق دورته هذا العام تحت شعار « الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين التكنولوجيا».

وأشارت الى أن المعرض في هذه الدورة يضم أكثر من 200 شركة عارضة منها 50 شركة أجنبية مخصص لها 18 جناحا دوليا بالمعرض من أمريكا- ألمانيا- إيطاليا-هولندا- السعودية-جنوب إفريقيا- الهند- الصين-تركيا-روسيا-النمسا-سويسرا-الإمارات -الدنمارك،بالإضافة إلى تأكيد زيارة أكثر من 23 ألف زائر متخصص و أكثر من 11 سفير بدول عربية وإفريقية وأجنبية.

وأشارت إلي أنه سيتم خلال المعرض توقيع 3 بروتوكولات تصنيع مشتركة بين شركات محلية مصرية وشركات أجنبية من دول أمريكا وتركيا والنمسا بهدف نقل وتوطين صناعة المياه ومضخات المياه ومعالجة الصرف بأنواعه في مصر والاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة في هذا المجال في مصر.