الإتربي: 3.7 تريليون جنيه حجم القروض هذا العام مقارنة بـ590 مليارًا في 2014

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس إدارة المصارف العربية، إن حجم القروض الممنوحة في 2014 بلغ 590 مليار جنيه، في حين بلغ حجم القروض هذا العام 3.7 تريليون جنيه.

وأضاف الإتربي خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، والذي يقام على مدار يومين تحت عنوان «دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني» أن القطاع المصرفي، قوي، وفقا لما يحدث في العالم، وأسعار الفائدة في أوروبا، مشيرا إلى أن التضخم بدأ في الانخفاض تدريجيا، وأننا لسنا بمنأى عن العالم.

وأكد: “بدأنا الهيكلة في 2003 بداية من فاروق العقدة وهشام رامز، وطارق عامر، محافظي البنك المركزي السابقين، واستطاع القطاع أن يعبر أزمات كثيرة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية”.

وتابع الإتربي أن مصر سارت بخطى ثابتة، نحو التمويل الأخضر، مشيرًا إلى مبادرة المالية والاقتصاد، لاكتشاف 6000 شركة مختصة بالتمويل الأخضر وأن البنوك جاهزة للتمويل، قائلا: “هناك تحديات ولكن مصر بتنظيم جيد، تستطيع عبور الأزمة وموافقة الصندوق على القرض دلالة على ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري”.

وتناقش الجلسة الأولى، تحت عنوان التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي يديرها هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأزمة العالمية، ولم تقتصر الأزمة الاقتصادية على مصر فقط، بل شملت جميع دول العالم، وأثرت على معدلات النمو، أسعار السلع الأولية.