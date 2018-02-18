الإتربي: 2 مليار جنيه رأسمال مستهدفًا لصندوق الرياضة الخيري

على المصري وشريف عمر وسيد بدر قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن مصرفه له دور رائد منذ إنشائه في تمويل المشروعات القومية، واليوم يأتي دوره لرعايةالموهوبين في مجال الرياضة. وأضاف أن البنك يحرص على تشجيع الرياضيين لدعم روح الانتماء، موضحا أن العمل المجتمعي ركن أساسي في التنمية المستدامة. وأوضح أ

على المصري وشريف عمر وسيد بدر

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن مصرفه له دور رائد منذ إنشائه في تمويل المشروعات القومية، واليوم يأتي دوره لرعايةالموهوبين في مجال الرياضة.

وأضاف أن البنك يحرص على تشجيع الرياضيين لدعم روح الانتماء، موضحا أن العمل المجتمعي ركن أساسي في التنمية المستدامة.

وأوضح أن بنك مصر سيودع 5 ملايين جنيه بداية للصندوق، ويأمل في دعم المجتمع الأهلي لرفع قيمة الصندوق لنحو 250 مليون جنيه، وزيادته لنحو مليار جنيه ثم مليارين.

ولفت إلى أن الصندوق يهدف إلى عمل تجارب نوعية لدعم الرياضة من خلال رعاية الموهوبين، وتحقيق تنمية رياضية مستدامة.

وأشار إلى أن بنك مصر، أنفق خلال العام الحالي نحو 610 مليون جنيه على المسئولية الاجتماعية خلال العام الحالي.

وحضر حفل الإطلاق د.سحر نصر وزيرة الاستثمار، ود.مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، ومسئولي شركة بلتون المسئولة عن إدارة الصندوق.