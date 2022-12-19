الإتربي: عجز الميزان التجاري معضلة الدول الناشئة

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن مشكلة الدول النامية تتمثل في العجز في الميزان التجاري، مضيفاً أن حل هذه المعضلة هو العمل على زيادة الصناعة واستبدال المنتج المحلي محل الأجنبي.

وأضاف الإتربي، في كلمته خلال الجلسة الثانية من مؤتمر “الناس والبنوك” تحت عنوان “دعم الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي”، أن حوالي 639 مليار جنيه إجمالي دعم قُدم للقطاع الخاص والعائلي.

وتابع أن البنوك داعمة للصناعة بشكل كبير، وتحاول العمل على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

يذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وذلك إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية.