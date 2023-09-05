الإتربي: طرح حصة من بنك القاهرة للبيع الربع الأول من 2024

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد البنوك، إنه من المتوقع طرح حصة من بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام القادم للبيع ، مشيرًا إلى أنه مملوك بالكامل لبنك مصر.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق نيتها لبيع حصة في بنك القاهرة من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.



وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اتحاد المصارف، أن هناك الكثير من الظروف التي أعاقت طرح ، والتي تمثلت في جائحة كورونا وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن البنك يحظى بطلب كبير من المستثمرين والمؤسسات العالمية.



وفيما يتعلق بالبنك الرقمي، ذكر «الإتربي» كان أول مصرف محلي بدأ السير في اتجاه البنوك الرقمية وذلك منذ 3 أعوام، مؤكدا أنهم أدركوا أهمية هذه النوعية من البنوك، ولذلك عمدوا إلى تأسيس بنك لهم في هذا الصدد.



وأفاد أن البنك الرقمي ستكون لديه إدارة منفصلة، قائلًا: «قدمنا أول طلب بعد اعتماد البنك المركزي التراخيص والإجراءات».



وكشف أنه من المتوقع إطلاق البنك الرقمي خلال الربع الأول من العام القادم، مؤكدًا أن كل شيء جاهز للانطلاق سواء المقر والموظفين والمعدات وما إلى ذلك، وبمجرد الحصول على الرخصة سيطلق البنك رسميًا.