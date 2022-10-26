الإتربي: حجم التجارة البينية بين مصر والإمارات وصل إلى 7.5 مليار دولار بارتفاع 7%

قال محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، أن حجم التجارة البينية بين مصر والإمارات قفز بنسبة 7% خلال عام 2021 ليصل إلى 7.5 مليار دولار.

وأكد الأتربي خلال كلمته باحتفالية مرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات، أن القطاع المصرفي يواصل دعمة إلى القطاعات الصناعية المختلفة وأيضا الصناعات المستقبلية.

وتشهد فعاليات الاحتفال عقد منتدى اقتصادي خلال أعمال اليوم الأول، بحضور وزراء من حكومة البلدين، وكبار المسئولين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البلدين.