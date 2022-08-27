الإتربي: الدولار متواجد في البنوك وكل الودائع بأمان ومصر لم تتخلف في سداد أي التزامات

أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربى، أن الدولار متواجد في البنوك، وكل ودائع العملاء بأمان سواء بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة “صدى البلد” مساء اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن “هناك سيولة في البنوك المصرية، كما أن مصر لم تتخلف في سداد أي ودائع أو التزامات عليه والبنك المركزي ضامن لأموال العملاء وأموال العملاء في أمان”.

وقال إن وضع القيود والحدود للسحب والإيداع كان سببه جائحة كورونا، مضيفا أنه تم إلغاء حدود الإيداع في البنوك وتم رفع حدود السحب إلى 150 ألف جنيه، وتم الإبقاء على حدود السحب القصوى من ماكينات الصرف الآلي بـ 20 ألف جنيه.

وأشار إلى أن قرارات رفع الفائدة ضمن اختصاصات البنك المركزي بناء على معدلات التضخم في المجتمع، وذلك بسبب تداعيات وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.

واعتبر أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله، والعالم كله يعاني، مؤكدا سنعبر الأزمة بالتعاون بين المواطنين والبنك المركزي، ومصر قادرة على عبور الأزمة.

والخميس، أعلن البنك المركزي المصري، عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه ، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.

وأضاف البنك المركزي في بيان آنذاك، إنه قرر إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات يفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

ومؤخرا كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادرعن البنك المركزي المصري إن ودائع دول الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت تسجل 14.963مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تمتلك وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار، ويتم استحقاقها فى أكتوبر 2026.

ولفت إلى أن الكويت تمتلك وديعتين لدى البنك المركزى المصري بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، على أن يتم استحقاق الشريحة الأولى بقيمة ملياري دولار بسبتمبر المقبل، ومليارين آخرين تم استحقاقهم فى أبريل الماضي .

وتمتلك الإمارات العربية المتحدة 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليار دولار،على أن يتم استحقاق الوديعة بقيمة مليار دولار، في شهر يوليو 2026، والثانية بقيمة مليار فى يوليو 2023، الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تسدد على ثلاثة شرائح تم استحقاق الأولى بإبريل الماضي والثانية والثالثة في أبريل 2023 و2024.