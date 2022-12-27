الإتربي: البنوك لن تتأخر عن دعم المصنعين.. تم فتح اعتمادات مستندية بقيمة 1.3 مليار دولار

كشف محمد الاتربي، رئيس بنك مصر، أن لجوء البنوك لتخفيض حدود السحب بالدولار خارج مصر جاء في ضوء رصد سوء استخدام لبعض بطاقات الائتمان لإخراج الدولار لخارج البلاد.

وقال الإتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، هناك مضاربة على الدولار في الخارج، ويوجد سوء استخدام. لسمناه وتم رصده حيث أن بعض المصريين بالخارج بيعملوا عمليات سحب وهمية للدولار، وهذا إهدار لموارد الدولة.

واضاف : ان سحب الدولار بالكروت ارتفع من 600 ألف إلى 10 ملايين في اليوم، وده معناه إن فيه سوء استخدام، مؤكداً أن من يقدم على عمليات المضاربة الوهمية يضضر نفسه وهذه الممارسات مجرمة.

وتابع: إللي بيضارب على الدولار بيضر نفسه، ويجب أن نحارب ونجرم هذه الممارسات، مشدداً في ذات الوقت أن العملاء الملتزمين في الخارج لاتواجهم مشاكل في ضوء هذه القيود.

واستكمل قوله: لما بيكون في عملاء بره وبيواجهوا مشكلة في قيود السحب وبيتواصلوا معانا وحصل بالفعل وتم فتح القيد لهم فوراً، و اللي عنده مشكلة في الخارج وعايز يسحب فلوس بنفتح له الاعتماد فورا.

وذكر أن هذه الممارسات شبيهة بالتي تمت في عام 2016 إبان تحريك سعر الصرف في المرة الاولى، مشددا على أن البنوك لن تتأخر عن دعم الاقتصاد والمصنعين، ولكن إحنا بنتصرف على قد الموارد الموجودة معانا. قائلاً : ” فتحنا اعتمادات مستندية جديدة للعملاء بـ1.3 مليار دولار.”