الإتربي: البنوك بذلت جهودًا كبيرة لدعم وتعزيز الشمول المالي

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، تعزيز الشمول المالي هدف قومي نسعى اليه جميعًا.

وأضاف أن اتحاد بنوك مصر أعد لجنة خاصة لتفعيل ودعم الشمول المالي وذلك بتوجيهات البنك المركزي المصري.

ولفت إلى أن البنوك قامت بجهود كثيفة لتفعيل الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي.

وذكر أن معدلات المتعاملين مع البنوك ارتفعت بمعدلات واضحة، وكذلك الحال بالنسبة لفعاليات الشمول المالي.

جاء ذلك ضمن كلمته في فعاليات مؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي، الذي ينظمه اتحاد بنوك مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.