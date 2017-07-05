الإتربى : قدّمنا 1.5 مليار جنيه لنحو 46 ألف مواطن ضمن مشروعك

هاجر عمران قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قدَّم 1.5 مليار جنيه لنحو 46 ألف مواطن ضمن مبادرة "مشروعك" خلال الفترة الماضية. وأوضح، خلال كلمته فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، اليوم، تحت عنوان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة التخلف عن السداد فى المباد

هاجر عمران

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قدَّم 1.5 مليار جنيه لنحو 46 ألف مواطن ضمن مبادرة “مشروعك” خلال الفترة الماضية.





وأوضح، خلال كلمته فى الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى، اليوم، تحت عنوان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة التخلف عن السداد فى المبادرة لم تتعدّ الـ0.5%، وهى نسبة جيدة.

وشدَّد على دور البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة مثل التمويلات المقدَّمة لمدينة الأثاث فى دمياط والروبيكى للجلود، مؤكدًا أهمية القطاع فى خلق منتجات محلية ذات جودة تسهم فى تقليص الاستيراد والاعتماد على العملة الصعبة.