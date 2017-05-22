الإتربى: الأليكو ستجتمع الأربعاء المقبل لدراسة رفع الفائدة على الودائع

أحمد الدسوقىقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى مصر، إن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" ستعقد اجتماعها صباح غد أو بعد غد الأربعاء لبحث أسعار الفائدة الجديدة التى أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، أمس، بواقع 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على التوالى.وأشار "

أحمد الدسوقى

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى مصر، إن لجنة الأصول والخصوم “الأليكو” ستعقد اجتماعها صباح غد أو بعد غد الأربعاء لبحث أسعار الفائدة الجديدة التى أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، أمس، بواقع 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على التوالى.

وأشار “الإتربى” فى مداخلة تلفونية لبرنامج “كل يوم” إلى أن مصرفه يدرس رفع أسعار الفائدة على الودائع، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لن يتم رفع أسعار الفائدة على شهادتى الـ16 و20% وستستمر فى السوق دون أى تغيير كما هى.

وكان عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة البنك قد قال فى تصريحات اليوم لـ”المال”، أن مصرفه وافق على رفع الفائدة بدءا من اليوم على VIP يوم بيوم لتصل إلى 14% سنويا بدلا من 12% على الحسابات التى تتجاوز قيمة ودائعها 30 مليون جنيها فأكثر، وترتفع من 11.5 الى 13.5% للحسابات التى تتراوح قيمتها بين 10 و 30 مليون جنيه، ومن 11 إلى 13% على الحسابات بين 2 و 10 ملايين جنيه ، ومن 10.5 الى 12.5% على الحسابات بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه.