الإتحاد المصري للتأمين يرسم خارطة طريق لتميز الشركات في تسوية المطالبات

صناعة التأمين، تعتمد في الأساس علي الوعد، أي الوعد بسداد التعويضات أو المطالبات للعملاء، في حالة تحقق الخطر المنصوص عليه في الوثيقة.

من جانبه، رسم الإتحاد المصري للتأمين، خارطة طريق للشركات العاملة في السوق، ليس لتحفيزها علي سداد المطالبات، لأنه أمرًا طبيعيًا وتقوم به الشركات فعليًا، لكن الهدف من خارطة الطريق هو التميز في تسوية مطالبات التأمين.

8 عناصر للتميز في سداد المطالبات

وحدد الإتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، ثمانية عناصر، يمكن من خلالها أن تتميز شركة التأمين في تسوية المطالبات ، وتعد هذه العناصر دليلًا شاملًا، تم تنفيذه وإعداده عبر وِرش العمل، التي شارك فيها أعضاء AIRMIC بالتعاون مع شركائها من شركات التأمين ، ووسطاء التأمين وخبراء تقدير الأضرار.

وتضم العناصر الثمانية، الثقافة والفلسفة ، بالإضافة الي الإتصالات، والأفراد، علاوة علي البنية التحتية، وإجراءات المطالبات ، وإدارة البيانات ، إضافة الي العمليات ، وأخيرًا المراقبة والمراجعة .

وحول الوضع الراهن المرتبط بتسوية التعويضات والمطالبا، قال الإتحاد المصري للتأمين ، أن الدليل الذي أعده، يهدف إلي توضيح العناصر الضرورية لتحقيق التميز في عملية تسوية مطالبات التامين ، ويحدد العناصر الواجب توافرها في المنظمة لتحقيق هذا التميز.

ونوه المصري للتأمين، إلي ضرورة تناسب تلك الملامح مع احتياجات كل عميل ، وـنه يمكن لهيئات التأمين أن تستعين بالدليل في تقييم الوضع الحالي لها.

تقييم الأداء والقدرة علي التميز في سداد المطالبات

ولفت إلي أنه يشجع الجهات التي تقوم بتسوية المطالبات على تقييم أدائها الخاص ، وقدرتها على القيام بذلك من خلال الملامح التي تم النص عليها لكل عنصر من العناصر .

وشدد الإتحاد المصري للتأمين، علي أهمية أن تولى الشركات الاهتمام بعنصر تسوية التعويضات أو المطالبات ، والذي يمثل مرآة لمدى مصداقية الشركة أمام العملاء، حيث تعتبر خدمة تسوية المطالبات هي أساس حكم العميل علي شركة التأمين، والعامل الرئيسي الذي يؤثر علي سمعة الشرك، ويمثل سداد المطالبات المستحقة للعميل نوعاً من الوفاء بالوعد الذي أخذته الشركة على نفسها من خلال عقد التأمين، لذا تعتبر كفاءة الشركة في تسوية المطالبات عامل للتمييز بين الشركات المتنافسة في السوق.

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