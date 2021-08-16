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الإتحاد المصري للتأمين يحلق في السماء لتغطية مخاطر الفضاء والأقمار الصناعية

دور الشركات يرتبط بتوفير الحماية ضد مخاطر الخسائر المالية
ماهر أبو الفضل 1:57 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 1:57 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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لم يكتفي الإتحاد المصري للتأمين، بتحليل المخاطر التي تواجه البشر والحجر في الأرض ، في خطوة تستهدف ترويضها وتوفير التغطيات الملائمة لها، بل سعي لتحليل المخاطر الناشئة عن الأقمار الصناعية.

ويري الإتحاد المصري ، أن صناعة التأمين تلعب دورًا محوريًا في تمكين الابتكار والنمو والاستثمار في مختلف مجالات مؤسسة الفضاء ، وأنه بدون التأمين لن تتمكن الشركات الصغيرة لاسيما الناشئة منها، من استيعاب مخاطر ممارسة الأعمال التجارية ، فقد يؤدي فشل إطلاق قمر صناعي لمرة واحدة إلى خسارة حمولة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وأكد في نشرته الأسبوعية ، المعنونة بـ ” الاتجاهات الناشئة في صناعة تأمين الفضاء و الأقمار الصناعية” ، أنه على الرغم من أن الحكومات لا تشتري التغطيات التأمينية لإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بها – حيث تلجأ الحكومات إلى القطاع الخاص لإطلاق خدمات الأقمار الصناعية- ، فمن المهم أن تحافظ الجهات الحكومية صاحبة المصلحة على تنمية الوعي المتزايد بالدوافع الأساسية والقضايا التي تواجه سوق تأمين الأقمار الصناعية.

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وبسبب التغيرات السريعة التي طرأت على مؤسسة الفضاء -مثل الوافدون الجدد و تزليد معدلات الإطلاق و ظهور أنواع جديدة من الأقمار و تطور بنيات أبراج الأقمار -قد تكون صناعة تأمين الفضاء على عتبة تغييرات كبيرة يمكن أن تؤثر على قاعدة العملاء و شركات التأمين وأقساط التأمين.

ويتمثل دور شركة التأمين في توفير الحماية ضد مخاطر الخسارة المالية، ففي حالة التأمين عبر الأقمار الصناعية، يغطي خطر فشل القمر الصناعي في أداء المهمة التي أنشئ من أجلها والتي يمكن أن تحدث بسبب مجموعة من الظروف (مثل فشل مركبة الإطلاق وعدم الوصول إلى مدار مناسب أو فشل تشغيل القمر الصناعي نفسه.

الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية

و يقع تأمين الأقمار الصناعية ضمن سوق تأمين الممتلكات و المسئوليات . ففي كثير من الأحيان تغطي وثيقة التأمين خسائر الممتلكات التي يتكبدها المؤمن له ، كما تغطي مسئولية المؤمن له قبل الغير و يوضح الجدول رقم 1 أنواع التغطيات التأمنية للأقمار الصناعية .

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و مع أن تأمين الأقمار الصناعية يطرح العديد من التحديات الفريدة من منظور التمويل فإن المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على باقي أنواع التأمين . فمشغل القمر الصناعي يسعى من خلال عقد التأمين إلى تقليل احتمال حدوث خسارة مالية عن طريق تحويل هذه التكلفة المحتملة إلى شركة التأمين في مقابل رسوم أصغر تعرف بالقسط ، و تستفيد شركة التأمين من هذه المقايضة ما دامت الأقساط المحصلة من الكثيرين من دافعي الأقساط و العائدات المستثمرة على تلك الأقساط تفوق المطالبات التي يتكبدها القلائل الذين يتكبدون خسائر بالإضافة إلى تكاليف التشغيل.

فبدون توافر التأمين ، من المرجح أن يتضاءل الحافز لدى القطاع الخاص لتجاوز الحدود في مجال تكنولوجيا الفضاء.

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ومع ذلك، فإن سعر التغطية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية للشركة، فغالبًا ما يمثل التأمين ثالث أعلى التكاليف بالنسبة لمشغلي الأقمار الصناعية حيث يلي تكلفة القمر الصناعي ومركبة الإطلاق، مما يجعله مكونًا أساسيًا من النفقات الرأسمالية للبرنامج.

ويغطي الشكل الأكثر شيوعًا لتأمين الأقمار الصناعية “الإطلاق خلال السنة الأولى في المدار”. هذه الوثيقة، التي يشار إليها غالبًا باسم “الإطلاق زائد واحد”، و تغطي المرحلة الأكثر خطورة من البرنامج عندما يتم وضع كل من مركبة الإطلاق والقمر الصناعي في الاختبار النهائي.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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