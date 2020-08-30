الإتحاد المصري للتأمين يتوقع زيادة الدمج والإستحواذ بين الشركات لتعزيز أنشطتها ومواجهة آثار كورونا

توقع الإتحاد المصري للتأمين، زيادة وتيرة الدمج والإستحواذ بين الشركات خلال العام الحالي 2020 ، خاصة الشركات التي تسعي إلي تعزيز أعمالها ، مؤكدًا أن سيطرة هذا التوجه – يقصد الدمج والإستحواذ- مرتبط بعدم اليقين ، نتيجة المخاوف التي لها علاقة بآثار جائحة فيروس كورونا – المعروف بكوفيد 19-.

وأشار المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، في نشرته المعنونة بـ”الدمج والإستحواذ في قطاع التأمين”، أن الإتجاه للدمج يرتبط بسعي الشركات للحد من تقلبات الأرباح حينا، وخلق كيانات ذات قوة إئتمانية كبيرة وقدرة علي تحمل المخاطر وتقلب الأسواق أحيانا.

وعرض الإتحاد المصري للتأمين، عددًا من المحاور المرتبطة بعمليات الدمج والإستحواذ في قطاع التأمين، منها أنواعه ، والعوامل المؤثرة في القرارات المرتبطة به- أي الدمج والإستحواذ- ، بالإضافة الي رصد أكبر العمليات التي تمت في القطاع خلال العام الماضي 2019 .

وتضمنت المحاور، تساؤلًات حول تأثير كوفيد 19 ، علي عمليات الدمج والإستحواذ في قطاع التأمين، والمشاكل التي تواجهها الشركات أثناء الدمج ، والعوامل الضامنة لنجاحه؟ والأهم من ذاك فرص الدمج والإستحواذ بصناعة التأمين في المستقبل.

أنواع الدمج والإستحواذ

واستعرض المصري للتأمين، في نشرته، أنواع الدمج والتي تتركز في خمسة رئيسيين ، منها

الدمج الأفقي” Horizontal Merger”، الذي يتم بين الشركات المتنافسة بشكل مباشر فيما بينها من حيث خطوط الإنتاج والأسواق ، بالإضافة الي الدمج العمودي” Vertical Merger”، ويتم بين الشركات التي تعمل على طول سلسلة التوريد Supply-Chain نفسها (على سبيل المثال، إندماج شركة البيع بالتجزئة في صناعة قطع غيار السيارات مع شركة توفر المواد الخام لقطع غيار السيارات.)

2010 ذروة صفقات الدمج والإستحواذ بقطاع التأمين

وكشف المصري للتأمين، أن عام 2010 ، كان بمثابة ذروة صفقات الدمج والإستحواذ في صناعة التأمين، لافتًا إلي أنه وفقًا للبيانات التي أعدها معهد الدمج والاستحواذ والتحالفات Institute” for mergers, Acquisitions and Alliances ” بين عامي 1985 و 2019 ، فقد بلغت قيمة عمليات الدمج والإستحواذ في صناعة التأمين، خلال تلك الفترة 162 مليار دولار.

12.9 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والإستحواذ في 2019

وفيما يتعلق بقيمة عمليات الدمج والإستحواذ، خلال العام الماضي منفردًا، أكد المصري للتأمين، أنه وفقًا لما أُعلن عنه من قاعدة بيانات جلوبال داتا Global Data ، فإن قيمتها بلغت 12.9 مليار دولار، بإرتفاع نسبته 336.3 % مقارنة بالعام السابق 2018 ، والذي بلغت فيه قيمة عمليات الدمج والاستحواذ 2.96 مليار دولار.

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