تأميـــن

الإتحاد المصري للتأمين: تحديات بالجملة تواجه تغطية العاملين في الأعمال الحُرة

بسبب الأجور الضعيفة وغير المنتظمة والعقود غير المنظمة
ماهر أبو الفضل 5:22 م, السبت, 31 أكتوبر 20 5:22 م, السبت, 31 أكتوبر 20

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قال الإتحاد المصري لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيري، أن شركات التأمين، تستهدف تقليديًا- أي أنها إعتادت – توفير التغطيات التأمينية للقطاع الرسمي ، وأن هناك عدد قليل من الشركات ، التي تقدم منتجات مناسبة ، ويمكن الوصول إليها للعاملين في مجال الأعمال الحرة ، لافتًا إلي أن طبيعة العمل الحر تجعل تقديم منتجات التأمين، لهؤلاء العمال ، أكثر صعوبة.

واشار المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية الصادرة صباح اليوم، تحت رقم 160 ، والمعنونة بـ “التأمين وإقتصاد العمل الحُر” ، أن العمل المؤقت لا يندرج ، ضمن الأشكال التعاقدية العرفية ، وآليات التظلم التي يوفرها التوظيف الرسمي التقليدي.

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أضاف ، الأعمال الحرة تتنوع بشكل كبير، بناءً على الموقع الإلكتروني ونوع العمل والتعرض للمخاطر ، وأن التأمين على العاملين عبر الإنترنت، على وجه الخصوص، يُعد أكثر تعقيدًا بسبب طبيعة عملهم عند الطلب والتي لا يمكن التنبؤ بها.

وأكد المصري للتأمين، أن الأجور الضعيفة وغير المنتظمة، والعقود غير المنظمة (أو عدم وجود أي عقد على الإطلاق)، والتدفقات النقدية غير المتسقة ، تعد من الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب على شركات التأمين التقليدية ، العمل في الوظائف المؤقتة ، ونتيجة لذلك، فإن معظم المنتجات التي تقدمها شركات التأمين هذه لا تلبي الإحتياجات الفريدة لشريحة عمال الأعمال الحرة.

وعلى الرغم من أننا لا نعرف- وفقًا لإتحاد التأمين- بالضبط كيف ستبدو القوى العاملة في المستقبل – وهناك مخاوف، خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني لعمال الأعمال الحرة في جميع أنحاء العالم، وإمكانية خضوعهم للوائح العمل – تشير كل الدلائل إلى أن إقتصاد الأعمال الحرة سيستمر في النمو وأن التأمين سيستمر في التحول.

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يجب أن تكون القفزة العملاقة التالية عندما يصبح التأمين الصحي وخطط التقاعد والمزايا مثل الأسهم والمنح غير مقصورة على الوظائف التقليدية، مما يفتح الباب أمام سوق العمل الحر.

وقد يكون هذا، في بعض الحالات، قد بدأ بالفعل في الحدوث بين اللاعبين الرئيسيين مثل Airbnb وUber وبعض شركات التأمين الأكبر التي تمضي قدمًا من خلال محاولة جذب قطاع أوسع من المجتمع بما في ذلك القطاعات التي لا تتقاضى رواتب مع خطط تأمين بسيطة وشهرية ومرنة.

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وعلى الرغم من أن إقتصاد العمل الحر مصدرًا متزايدًا لتوظيف الشباب في الأسواق الناشئة.إلا إنه غالبًا ما يواجه عمال اقتصاد الأعمال الحرة نقصًا في الوظائف والمزايا الاجتماعية (بما في ذلك الوصول إلي المعاشات التقاعدية و التأمين) -وقد أبرزت جائحة كوفيد-19 ضعفهم، واستجابة لذلك اضطر معظمهم إلى البحث في مدخراتهم (إذا كان لديهم أي منها) لتغطية نفقات معيشتهم. وبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مدخرات فإنهم يجدون صعوبة في التعامل مع عمليات الإغلاق.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال للبوابة الإلكترونية - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة- باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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