الإتحاد العربي للتأمين يناقش مخاطر الإنسان الكارثية واستثمار الفرص المستقبلية في ندوته الإفتراضية

يعقد الإتحاد العربي للتأمين “GAIF” في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ندوة إفتراضية ، عنونها بـ”الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان” ، بالتعاون مع شركة “RMS” العالمية للوساطة وإدارة المخاطر ، والتي تركز جهودها في الوقت الحالي علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستتطرق الندوة التي سيديرها، شكيب أبو زيد ، الأمين العام للإتحاد العربي للتأمين، وأندريا عسيلي، الرئيس التنفيذي للمبيعات وخدمة العملاء بشركة “RMS” لمنطقة أوربا، إلي آليات تجاوز التحديات الحالية والإستفادة من الفرص المستقبلية، بالإضافة الي دراسة التحديات المرتبطة بإدارة المخاطر الكارثية حاليًا ومستقبلًا، خاصة التي يكون الإنسان عنصرًا رئيسيًا فيها.

الهدف من الندوة

الهدف من الندوة، تمكين المشاركين من فهم أفضل الوسائل والمناهج في إدارة وتقييم المخاطر، وتراكماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيفية استشراف ليس الفرص المستقبلية، بل المخاطر المستقبلية، في محاولة لفهمها حينا ، وترويضها تأمينيا أحيانا، مع التركيز علي الفيضانات وتغير المناخ ، كنموذج لمثل تلك المخاطر الكارثية، او ما يُستساغ تسميتها بالكوارث الطبيعية.

تقديرات سويس ري للخسائر المرتبطة بالكوارث الطبيعية

وأعلنت شركة سويس رى لإعادة التأمين التى تتخذ من مدينة زيوريخ مقرا لها، في ديسمبر الماضي، أن الكوارث الطبيعية مثل الحرائق التى دمرت عدة أجزاء عديدة من الولايات المتحدة والعدد القياسى من الأعاصير التى اجتاحت المحيط الأطلنطى كبدت شركات التأمين العالمية خسائر بحوالى 76 مليار دولار خلال 2020، بزيادة 40 % عن خسائرها العام السابق 2019 التى توقفت عند 54 مليار دولار.

وأوضحت سويس رى السويسرية، أن خسائر التأمين الناجمة عن الكوارث البشرية لم تتجاوز 7 مليارات دولار عام 2020 ، مشيرة إلي أن إجمالى خسائر التأمين العالمية بلغ 83 مليار دولار فى 2020 لخامس أعلى مستوى منذ عام 1970.

جيروم جين: التغير المناخي إختبارًا قويا لمرونة القيادة العالمية

وتوقع جيروم جين ، الخبير الاقتصادى بشركة سويس رى ، أن التغير المناخى سيكون مثل وباء كورونا اختبارا قويا لمرونة القيادة العالمية ، مستطردًا بقوله ” إذا كان مرض كوفيد 19 له تاريخ انتهاء فإن التغير المناخى ليس له نهاية وسيظل مسمرا وقد يتفاقم”.

في سياق متصل، أعلنت شركة “ويليس رى ” ذراع إعادة التأمين لشركة الوساطة العالمين ويليس تاورز واتسون “TWT” فى تقرير لها – نشرته المال- وصول إجمالي خسائر صناعة التأمين وإعادة التأمين من أحداث الكوارث الطبيعية الكبرى في عام 2020 ما يقرب من 78 مليار دولار وهو ما يزيد بنحو 17٪ عن متوسط ​​العشر سنوات البالغ 66.5 مليار دولار .