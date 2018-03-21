سيـــاســة

الإتحاد الإفريقى: نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية تضم 40 مراقبا

متابعات  أعلن الاتحاد الأفريقي عن نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر والمقرر انعقادها في الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجاري. وذكر الاتحاد – في بيان وزعه مكتب وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقاهرة اليوم الأربعاء – انه وبدعوة من…

21 مارس، 2018 21 مارس، 2018

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متابعات 

أعلن الاتحاد الأفريقي عن نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر والمقرر انعقادها في الفترة من 26 وحتى 28 مارس الجاري.

وذكر الاتحاد – في بيان وزعه مكتب وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقاهرة اليوم الأربعاء – انه وبدعوة من الحكومة واللجنة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية , وافق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد , على نشر بعثة مراقبة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر في الفترة 26-28 مارس 2018.

وأضاف الاتحاد أن البعثة التي يرأسها عبد الله ديوب , وزير الشؤون الخارجية السابق لجمهورية مالي تضم أربعين مراقبا وسيتم نشرها في الفترة من اليوم الموافق 21 مارس إلى 31 مارس الجاري.

وأوضح أن مهمة البعثة تتمثل في مراقبة وتقييم إجراء الانتخابات في مصر بما يتماشى مع مبادئ الاتحاد الإفريقي لإجراء انتخابات ديمقراطية في إفريقيا, و الهدف العام هو المساهمة في تعميق الديمقراطية والانتخابات الديمقراطية في القارة

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