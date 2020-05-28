الإتحاد الأردني للتأمين يُرحل خطة تدريب العام الجاري للقادم ويؤجل ندوة التحديات الرقمية لإشعار أخر

قرر الإتحاد الأردني للتأمين، ترحيل البرامج التدريبية التي لم يتم تنفيذها ضمن الخطة التدريبية للعام الجاري 2020 ، البالغ عددها 17 برنامج، للعام القادم 2021 ، إلتزامًا بالتوجيهات الحكومية ، التي منعت التجمعات العامة إلا في حدود ضيقة .

قال ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين، أن ترحيل البرامج التدريبية الخاصة بالعام الجاري للعام القادم، تأتي كذلك في إطار إيمان الإتحاد، بأهمية الحفاظ على سلامة وصحة المشاركين ، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ما أمكن ، نتيجة الأزمة الحالية التي يعاني منها العالم بسبب جائحة كورونا.

أضاف ، أن الإتحاد الأردني للتأمين، قرر كذلك تأجيل تنظيم الندوة العربية ، التي كان مقررًا عقدها في منطقة البحر الميت، في سبتمبر من العام الجاري ، والمعنونة بـ “أبرز التحديات الرقمية في صناعة التأمين للخمس سنوات القادمة 20- 25 ” الى إشعار آخر .

ولفت الحسين، إلي أن الندوة التي تم الاعلان عنها سلفًا، وتحددت الموضوعات التي كان مقررًا مناقشتها، كانت قد استقطبت عددًا كبيرًا من المشاركين ، سواء من داخل أوخارج المملكة الأردنية الهاشمية، لأسباب مرتبطة بتميز المحاضرين من جهة، وماهية الموضوعات التي كان مقررًا مناقشتها من ناحية أخري.

تنفيذ 4 برامج من الخطة التدريبية قبل تأثر الأردن بجائحة كورونا

ومن المعروف أن الخطة التي أعلن عنها الإتحاد الأردني لشركات التأمين للعام الجاري، البالغ عددها 21 برنامجًا، تم تنفيذ أربعة منه ، مطلع العام، قبل تأثر الأردن بجائحة كورونا.

جدير بالذكر، أن البرامج التدريبية التي يعقدها، الإتحاد الأردني للتأمين، تستقطب مشاركين من بعض الدول العربية الشقيقة.

ومن المقرر مراعاة كافة الامتيازات التي مُنحت لشركات التأمين الأردنية ، ضمن مبادرة الاتحاد الاردني لشركات التامين، بإعلان العام الجاري 2020 “عام التدريب المجاني” ، وتخصيص مقعدين مجانيين لكل شركة تأمين أردنية في كل برنامج تدريبي خلال الخطة التدريبية لعام2021.

تعرف علي التعديلات التي سيجريها الإتحاد الأردني للتأمين علي خطته التدريبية العام المقبل

وسيعمل الإتحاد الأردني للتأمين، خلال المرحلة القادمة ، على تعديل الخطة وتضمينها لبرامج تدريبية جديدة ، سوف يتم الاعلان عنها نهاية العام الجاري ،ليتم تضمينها أربعة برامج تدريبية جديدة ، بدلًا من البرامج التي نُفذت فعليًا قبل تأثر الأردن بجائحة كورونا، بحيث تحاكي آخر المستجدات التأمينية ، والتي ترتبط موضوعاتها بالأزمة الحالية التي يعيشها العالم.

ومن المقرر كذلك، أن يتم تصميم هذه البرامج وتحديد محاورها وموضوعاتها التي ستتناولها ، لتجيب عن استفسارات العاملين في قطاع التأمين ، حول التغطيات التأمينية المستجدة ، لتلبية الاحتياجات الجديدة ،وكذلك الاستفادة من الخبرات في تسوية التعويضات وآلية معالجتها مع تسليط الضوء على التغيرات التي طرأت على اتفاقيات إعادة التأمين.

السوق الأردنية علي موعد مع المؤتمر الدولي الثامن للتأمين في العقبة العام المقبل

ومن المعروف أن العام القادم 2021 ، سيُعقد خلاله “المؤتمر الدولي الثامن للتأمين ، الذي يعقد بشكل دوري مرة كل عامين في مدينة العقبة ، حيث حددت اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة موعده ليكون للفترة من مساء يوم الاثنين الموافق 31/5/2021 ، حتي مساء الاربعاء الموافق 2/6/2021.

ويستقطب مؤتمر العقبة مشاركات دولية ، يتوقع أن تتجاوز 600 مشاركًا ، لاسيما وأنه سيكون من أولي المؤتمرات الدولية المتخصصة التي ستُعيد جمع قادة التأمين في العالم مرة ثانية ، بعد جائحة كورونا، كونه فرصة للتواصل بين العاملين في التأمين من جهة، وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي مر بها القطاع خلال 2020 من جهة أخري، بالإضافة الي تسليط الضوء على أبرز البرامج التأمينية الجديدة التي تلبي احتياجات المؤسسات والافراد والتغيرات التي طرأت على اتفاقيات إعادة التامين فيما يتعلق بالأخطار المغطاة والمستثناة في مختلف وثائق التأمين والنصوص الجديدة المتعلقة بتغطيات الأوبئة.