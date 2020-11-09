الإتحاد الأردني للتأمين يحمي بياناته بالإتفاق مع زين

أبرم الإتحاد الأردني للتأمين، إتفاقية تعاون مع شركة “زين” الأردن، يقضي بإستئجار الأول من “زين” غرفة خاصة لتخزين البيانات ، والتعافي من الكوارث ، في مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER)، بالإضافة إلى مكاتب طوارئ لاستمرارية الأعمال تمكّن الإتحاد من إدارة عملياته المختلفة في الحالات الطارئة ، في خطوة تستهدف تعزيز الإجراءات المرتبطة بحماية بيانات “الأردني لشركات التأمين“.

أبرم الإتفاقية بمركز زين الاقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث THE BUNKER)، كلًا من فهم الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة زين بالأردن، و ماجد سميرات، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين.

الإتفاقية المبرمة بين زين والإتحاد الأردني، جاءت في إطار سلسلة الإجراءات التي يتخذها الأردني للتأمين، التي يسعى من خلالها ، لإتباع أحدث التقنيات والبروتوكولات المعتمدة عالمياً، لتعزيز أمن المعلومات والبيانات لأهميتها الكبيرة من جهة ، وللخصوصية التي يحظى بها قطاع التأمين ، من جهة أخري، وانطلاقاً من حرص الإتحاد على مواكبة التطور في مختلف عملياته في سبيل تقديم أفضل الخدمات لعملائه في كافة الظروف.

التعاون بين الإتحاد الأردني لشركات التأمين ، ومركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) – الذي افتتحته شركة زين العام الماضي ؛ جاء أيضًا في إطار ما يوفره المركز من خدمات استثنائية، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

ويقع مركز زين الإقليمي ، على مساحة 4300 متر مربع ، بمجمع الملك الحسين للأعمال، ويحتوي على أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تجعله مركز بيانات مثالي يضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، من خلال البنية التحتية وجاهزية الخدمة على مدار الساعة.

ويتمتع المركز بالعديد من الخصائص التي تجعله متميّزاً، ومنها موقعه المحصَّن والمنخفض 12 متراً تحت سطح الأرض، واحتوائه على جدران خرسانية مقاومة للكوارث الطبيعية، ووجود أنظمة حماية من الضربات النووية، وبذلك فهو يعد المركز الأول والوحيد في المنطقة الذي يتميّز بهذه الخصائص، مما يضعه أيضاً في قائمة أكثر المراكز تطوراً في العالم، حيث أن نظام التحصين والحماية للمركز يضاهي ما هو معمول به في المنشآت العسكرية، اذ يتوجّب لدخوله المرور بخمس نقاط للتحقق من الهوية.

ويوفّر مركز زين خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery)، للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، كالقطاع المالي والصحي والتعليم والتأمين والطيران وغيرها، حيث يحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) منها ما هو مشتَرَك، وأخرى منفصلة وخاصة، بالإضافة إلى وجود مكاتب طوارىء يمكن استخدامها في حالة الحاجة لإدارة الأجهزة الخاصة بالشركة أو المؤسسة ، بالإضافة إلى توفّر الخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها، كما يعتمد المركز على تقنية الألياف الضوئية التي تربط مركز البيانات بكابلات دولية، مما يسمح للشركات بالتوسّع والاستفادة من إمكانات النمو الدولية، كما يضمن استمرارية العمل بنسبة 99.982% وعدم الانقطاع، ففي حال حدوث أي خلل على أي من الأجهزة أو المعدات، فإن جهاز آخر سيقوم بنفس العمل دون أي تأثير.