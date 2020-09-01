الإتحاد الأردني للتأمين يتحالف مع “حكيم” لتوفير قاعدة بيانات موحدة لعملاء الطبي

أبرم الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تحالفًا مع شركة الحوسبة الصحية الدولية ” حكيم” ، في خطوة إستباقية تستهدف ، إنشاء ملفات طبية الكترونية للمرضى من جهة، وتوفير قاعدة بيانات موحدة بين القطاعين العام والخاص ، من جهة أخري، بالإضافة الي تبادل الموافقات والمطالبات الطبية الخاصة بالتأمين الطبي لشركات التأمين العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.

“سميرات” و”رامي” طرفي التحالف برعاية “الحموري”

أبرم التحالف كلًا من ، المهندس ماحد سميرات ، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الأردني للتأمين، و الدكتور رامي فراج ، رئيس مجلس ادارة شركة الحوسبة الصحية الدولية ” حكيم” ، برعاية الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين.

من جانبه، قال ماجد سميرات، أن التحالف أو الإتفاقية التي أبرمها الإتحاد، مع شركة “حكيم” تأتي في إطار سعي القطاع لتطوير فرع التأمين الطبي ، من خلال الإستفادة من كافة مولدات النمو الموجودة، ومنها الإستفادة من الخبرات التي تتمتع بها شركة الحوسبة الصحية الدولية “حكيم”. ماجد سميرات رئيس الإتحاد الأردني للتأمين

أضاف في تصريحات لـ”المال” ، أن التحالف يستهدف كذلك، دعم فرص نمو التأمين الطبي، عبر استثمار منظومة “حكيم” الالكترونية المتخصصة ، والتي تربط أغلب المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص ، بالإضافة إلي الإستفادة من ملفات التأمين الطبي الالكترونية ، المتوفرة لدى كافة مقدمي الخدمات الطبية ، كالمستشفيات والأطباء والصيدليات والمختبرات ، سواء في القطاع العام أو الخاص.

حضر حفل إبرام التحالف بين الأردني للتأمين، و”حكيم” للحوسبة الصحية الدولية، كلًا من يوسف الشمالي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، ووائل محادين، مدير إدارة التأمين، بالإضافة الي ماهر الحسين، أمين عام الإتحاد الأردني للتأمين ، وغسان اللحام ، الرئيس التنفيذي لشركة “حكيم”. ماهر الحسين مدير الإتحاد الأردني للتأمين

وأكد ماجد سميرات، أن إبرام التحالف، جاء بعد مفاوضات إستمرت لأكثر من عام، برعاية إدارة التأمين، لافتًا إلي أن المفاوضات ركزت علي أطر الإتفاقية حينا ، وسبل التعاون المشترك بين الطرفين ، والتزامات كلِ منهما أحيانا، بالإضافة الي الآثار والانعكاسات الايجابية على منظومة التأمين الصحي في المملكة بشكل عام ،وحملة الوثائق بشركات التأمين بشكل خاص.

سميرات: التحالف يشكل نقلة نوعية لفرع التأمين الطبي

ووصف رئيس الإتحاد الأردني للتأمين، التحالف، بأنه يشكل نقلة نوعية لفرع التأمين الطبي، من حيث سرعة منح الموافقات الطبية ، ودقة المعلومات ، وتجنب تكرار المطالبات لنفس الحالة المرضية ، علاوة علي تمكين الأطباء من الإطلاع على الملف الطبي لمرضاهم ، والعلاجات التي تلقوها ، مما سينعكس علي جودة الخدمة الطبية المقدمة من جهة ، وتوفير معلومات وإحصائيات دقيقة عن المؤمنين – حملة الوثائق- لدى شركات التأمين من جهة أخري، بالإضافة الي التكلفة العلاجية وغيرها من التفاصيل الفنية، التي تصب في مجملها في صالح صناعة التأمين من جهة ، وعملاء شركات التأمين في فرع الطبي من جهة أخري.