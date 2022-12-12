الإبياري: طول الإجراءات من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية محليًا

قال عبدالله الإبياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن طول الإجراءات يعتبر واحدا من أبرز المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالسوق المحلية.

وأضاف خلال كلمته بالقمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية، أنه تم ملاحظة وجود إقبال من جانب المستثمرين بقطاع الرعاية الصحية على الاستحواذ على منشاءات عاملة بالمجال قائمة بالفعل، دون التوجه لتأسيس مستشفيات جديدة على سبيل المثال.

وأوضح أنه عقب دراسة هذا الأمر أرجع المستثمرون أسبابه إلي طول الإجراءات الخاصة بتأسيس المستشفيات وغيرها بفترات تصل إلى ٨ سنوات.

وقال إنه على جانب آخر فإن صفقات الاستحواذ بالقطاع الطبي باتت تأخذ فترات طويلة على سبيل المثال، موضحًا أن تغير النظرة للقطاع الطبي وجعله جاذبا للاستثمار لابد أن يتم تيسيير تلك الإجراءات.

وتابع : إن تيسير الإجراءات تجعل تجربة المستثمر المحلي جيدة وبالتالي يكون عامل جذب لنظيره الخارجي.