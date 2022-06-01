«الإبياري»: صندوق مصر السيادي حريص على إتاحة الفرصة للمستثمرين من الخارج

اليوم الثاني من مؤتمر « مصر تستطيع بالصناعة » ، بدأت فاعلياته بانعقاد الجلسة الحوارية السابعة من جلسات المؤتمر تحت عنوان « رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة » ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج والأجانب ، وأدار الجلسة د. أحمد رستم الخبير المصري بالخارج.

وفي سياق آخر، قال عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن لقاءنا اليوم يساعدنا على العمل بشكل أكبر والتعاون لبناء مستقبل أفضل للقارة الأفريقية بأكملها.

وتابع أن الصندوق السيادي المصري حريص على إتاحة الفرصة للمستثمرين من الخارج ومشاركة الأفكار والبناء على أحدث ما وصل إليه العالم والتوسع في مجالات متنوعة، من بينها الطاقة النظيفة.

مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27، وقال: علينا النظر للمستقبل والاستثمار الجيد في إمكاناتنا والتركيز على بناء الأعمال وكذلك الأصول غير المستخدمة مما تملكه الحكومة، والأفراد وطاقاتهم.

وأضاف الإبياري أن الصندوق قدم وسيقدم دورات حول رأس المال المغامر والجرىء لتحقيق مزيد من النتائج والانطلاق بالدولة المصرية لمكانة أرحب وبالتالي القارة الأفريقية إذ إننا في القارة الافريقية أغنياء بالموارد الطبيعية.

وكذلك الأفكار والعقول والطاقات ولذلك علينا توظيفها مع التعاون والتكامل ليستفيد الجميع ، مضيفا أن مصر ترحب بالاستثمارات المختلفة وبالأشقاء الأفارقة.

رستم : قارة أفريقيا لديها الكثير من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها لتكون بيئة مواتية لريادة الأعمال

قال أحمد رستم، إن قارة أفريقيا لديها الكثير من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها لتكون بيئة مواتية لريادة الأعمال، متمنيا توفير الشركات الناشئة وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، للتماشي مع طموحنا في هذا المجال.

وطالب بضرورة تكامل بين رواد الأعمال في مختلف دول أفريقيا، حتى تتعاظم العوائد على دول القارة التي تمتلك فرصا استثمارية كبيرة، وتحتاج أفكارا رائدة لتحسين البيئة.

صقر : السوق الأفريقية يمثل فرصا كبيرة لتصدير المنتجات المصرية

من جانبه قال أحمد صقر، إن السوق الأفريقية تمثل فرصا كبيرة لتصدير المنتجات المصرية.

وأعرب عن أمله في بناء مدينة تصنيع أو مركز أخضر للتصنيع سواء للمصريين والأفارقة لإدارة الأعمال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها واحدة من أهم المناطق المتميزة.

الجلسة الحوارية السابعة بعنوان « رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة وتحقيق التنمية المستدامة »

خاطر : يجب أن يكون هناك حضانات ريادة الأعمال وصناديق تمويل عالمية

فيما أكد د. محمد خاطر أنه لابد أن تكون هناك رؤية تنافسية ولابد من التركيز على تحسين يفكرون في مستقبلهم ويجب العمل على رفع قدراتهم والاستثمار في قدراتهم، ليكونوا رواد أعمال، ويتمكنوا من جذب مليارات الدولارات. والطموح يجعل هناك مزيد من المنافسة .

ويجب أن يكون هناك أنظمة تكنولوجية باعتباره مكون رئيسي لريادة الأعمال، وكذلك حضانات ريادة الأعمال وصناديق تمويل عالمية تضم عددا من المستثمرين وأصحاب المصالح حتى تتعاظم العوائد.

رحيم : مصر أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار

على صعيد آخر، أوضح فراس رحيم، من تونس ومؤسس مشارك ورئيس العمليات في Relatic، أنه لابد من العمل على تعزيز ريادة الأعمال بالقارة الأفريقية وتوفير التمويل اللازم لهم لافتا أن شركته تعمل الآن على إطلاق صندوق لإدارة المخاطر لدعم هؤلاء الرواد .

وأكد أن مصر أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار، ونعمل على تسهيل العوائق وجلب الاستثمارات العالمية للعمل مع الشركات المصرية والاستثمار في الشركات الناشئة.

الألفي : علينا نقل مصر والقارة الأفريقية لجذب المصادر الطبيعية ودعم رواد الأعمال من الشباب

ومن ناحيته، أوضح أحمد الألفي، خبير ريادة الأعمال وتمويل الشركات الشبابية الناشئة وتبني الأفكار والكفاءات الواعدة وبناء المستقبل، أن علينا نقل مصر والقارة الأفريقية لجذب المصادر الطبيعية ودعم رواد الأعمال من الشباب، ووضع البرامج اللازمة للتمويل .

وأضاف أنه لذلك علينا الاهتمام بالتعليم لجني ثمار كل ما ننفقه في هذا الصدد، وتابع أنه ترك لوس انجلوس ليستقر بمصر، إيمانا بقدرات الشباب والقدرة على تمويلهم.

وقال: لدينا مؤسسات قادرة على التخطيط للمستقبل وتمويل الشركات الناشئة، لخلق فرص عمل للشباب، كما أن علينا التنوع في الاستثمارات ونوع الشركات التي يتم تمويلها تلبية لمتطلبات السوق وتماشيا مع ما يحدث من تطور في البيئة الرقمية

عوض الله : التكنولوجيا أصبحت تؤثر بشكل كبير في مختلف المجالات

بينما قال د. عمرو عوض الله، مهندس ورائد أعمال مصرى بالولايات المتحدة: أنا مقيم بكاليفورنيا، بدأت تأسيس شركة برأس مال 9 ملايين دولار ووفرنا فرص عمل لنحو 300 ألف فرصة عمل بالعالم.

لافتا إلى أن التكنولوجيا أصبحت تؤثر بشكل كبير في مختلف المجالات.

وأكد أن الاهتمام بتوفير البنية التحتية أمر مهم للغاية لكن لابد من التفكير بالتوازي في صناعة التكنولوجيا.

وأوضح أن هناك شركات تمويل عالمية توفر التمويل اللازم للشركات الناشئة، ولم يعد التمويل هو الأزمة ولابد من التفكير في كيفية تقديم التكنولوجيا إلى العالم وليس فقط إلى مصر.