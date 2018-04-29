الإبيارى: برنامج الطروحات سيحقق أهدافه بتوسيع آلية الإدارة

مدحت إسماعيل ومصطفى طلعتقال عبدالله الإبيارى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن برنامج الطروحات الحكومى سيحقق أهدافه حال توسيع آلية الإدارة لتكون الحكومة مالكة، غير أن الإدارة تكون للقطاع الخاص، لافتا الى أن دور الجمعية رقابى فيما يخص متابعة الإجراءات والتأكد من عدم الوقوع فى نفس أخ

مدحت إسماعيل ومصطفى طلعت

قال عبدالله الإبيارى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن برنامج الطروحات الحكومى سيحقق أهدافه حال توسيع آلية الإدارة لتكون الحكومة مالكة، غير أن الإدارة تكون للقطاع الخاص، لافتا الى أن دور الجمعية رقابى فيما يخص متابعة الإجراءات والتأكد من عدم الوقوع فى نفس أخطاء برنامج الخصخصة الذى تم فى الأعوام الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر بورتفوليو ايجيبت الثالث 2018 والذى تنظمه شركة المال حى تى ام، بحضور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان،ومحمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمار.

ومن جانبه قال محمد أبو الغيظ العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار فى شركة بايونيرز القابضة، أن برنامج الخصخصة الماضى اتهم بعدم الشفافية خاصة فى الشركات ذات الأصول المرتفعة القيمة.