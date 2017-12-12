الإبداع الفني والأدبي فى بلاد النوبة.. جديد هيئة الكتاب

علي راشد: صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان "الإبداع الفني والأدبي فى بلاد النوبة" تأليف عثمان الأمير. ينقسم الكتاب إلى ستة فصول يتناول الفصل الأول منها الإبداعات الفنية والأدبية كالموسيقى والغناء والإيقاعات وغيرها، والفصل الثانى يتناول وجوه…

علي راشد:

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان “الإبداع الفني والأدبي فى بلاد النوبة” تأليف عثمان الأمير.

ينقسم الكتاب إلى ستة فصول يتناول الفصل الأول منها الإبداعات الفنية والأدبية كالموسيقى والغناء والإيقاعات وغيرها، والفصل الثانى يتناول وجوه من أدباء النوبة منهم حجاج أدول ، وإدريس على ، وحسن نور ،وغيرهم، أما الفصل الثالث فيتحدث عن باقة من شعراء النوبة أمثال محمد عبد للرحيم إدريس، ومحيى الدين صالح، وزكى مراد.

ويدور الفصل الرابع حول رواد الموسيقى النوبية مثل أحمد منيب، وفكرى حسن سليم، وحمزة علاء الدين، أما الفصل الخامس فيتناول مشاهير الطرب والمغني النوبي كفنان النوبة محمد منير، وعلى كوبان، وبحر أبو جريشة، وحسين بشير، وغيرهم.

وأخيرا الفصل السادس يتناول رموز نوبية فنية مثل المهندس حسن فخر الدين ، وذاكرة النوبة المصورة فتحى حسين ، والإعلامي محمد حسن هارون. ويضم الكتاب ملحق لصور من النوبة.