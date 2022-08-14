الإبداع التكنولوجي يدعم 300 رائدة أعمال في برنامج «هي رائدة»

أعلن مركز الأبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات عن وصول عدد المستفيدات من برنامج دعم رائدات الأعمال الفتيات وأصحاب الحرف اليدوية والمعروف باسم “هي رائدة” خلال العام الحالي إلى 300 رائدة أعمال، بما يمثل 60% زيادة في المستفيدات من البرنامج مقارنة بإجمالي عدد رائدات الأعمال المستفيدة في النسخ الثلاث الماضية من البرنامج (500 رائدة أعمال في الفترة من 2018 حتى 2020).

ويهدف البرنامج المجاني إلى تدريب رائدات الأعمال في جميع محافظات مصر على منهجيات ومفاهيم الشركات والأعمال الناشئة وكذلك تحقيق أهدافهن. كما تحصل المتميزات من الرائدات على مميزات يوفرها البرنامج حيث يقوم على تدريبات تفاعلية، وستعمل رائدات الأعمال المشاركات على تطوير مشاريعهن الخاصة، كما سيتم متابعتهن وتوجيههن عن كثب.

ويستهدف البرنامج رائدات الأعمال ممن لديهن فكرة مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف المحمول أو برمجيات أو منصة تعمل بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أي مشروع يمكن الترويج له بواسطة واجهة تسويق رقمي، مثل الحرف اليدوية وغيرها.

ويهدف برنامج “هي رائدة” إلى دعم رائدات الأعمال في مراحل إنشاء الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواءً بصفته عامل أساسي تقوم عليه الشركة أو باعتباره عاملًا مساعدًا، مثل التسويق الرقمي. ويستهدف البرنامج صاحبات الشركات الناشئة التي تحتاج لتنمية، والسيدات اللواتي لديهن مهارات مختلفة تمكنهن من بدء مشاريع خاصة.

جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.