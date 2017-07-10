الإبداع التكنولوجي يدعم مشروعات التخرج بنحو 140 ألف جنيه‎

المال– خاصأطلق مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال دورة جديدة من مسابقة ابتكار لرعاية مشروعات التخرج، وتصل قيمة الجوائز المخصَّصة للمشروعات الفائزة إلى 140 ألف جنيه، بجانب تدريب مجاني لمفاهيم ريادة الأعمال لمدة 3 شهور.وقالت الصفحة الرسمية للمركز، عبر موقع "فيسبوك"، إن آخِر موعد للتسجي

المال– خاص

أطلق مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال دورة جديدة من مسابقة ابتكار لرعاية مشروعات التخرج، وتصل قيمة الجوائز المخصَّصة للمشروعات الفائزة إلى 140 ألف جنيه، بجانب تدريب مجاني لمفاهيم ريادة الأعمال لمدة 3 شهور.





وقالت الصفحة الرسمية للمركز، عبر موقع “فيسبوك”، إن آخِر موعد للتسجيل هو 24 يوليو 2017، وأن المجالات المطلوبة هى الأنظمة المدمجة وتطبيقات المحمول وإنترنت الأشياء، وتصميم الدوائر الإلكترونية، والحوسبة السحابية.

ويقوم المركز بتنظيم المسابقة بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية والعالمية والجهات الحكومية. ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، وشركة Huawei، وشركة نوكيا، وشركة Orange، ومايكروسوفت، وsi-ware.