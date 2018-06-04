الإبداع التكنولوجى يبت فى عروض تمويل صناديق رأسمال المخاطر

محمود جمال:يعتزم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال « TIEC» التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا»، البت فى العروض الفنية المقدمة من صناديق رأسمال المخاطر قبل نهاية يونيو الجارى، ضمن خطته للتوسع فى احتضان وتمويل الشركات الناشئة.وقال مصدر مسئول فى &laqu

محمود جمال:

يعتزم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال « TIEC» التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « إيتيدا»، البت فى العروض الفنية المقدمة من صناديق رأسمال المخاطر قبل نهاية يونيو الجارى، ضمن خطته للتوسع فى احتضان وتمويل الشركات الناشئة.

وقال مصدر مسئول فى «إيتيدا» إنه سيتم تشكيل لجنة بقرار من الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجى والتدريب، والقائم بأعمال مدير مركز الإبداع، تضم ممثلين من المركز والهيئة لفحص العروض والبت النهائى فيها.

وكان مركز الإبداع، قد أطلق برنامجا لتمويل صناديق المخاطر بإجمالى ميزانية 40 مليون جنيه، عبر المساهمة فى صندوق أو أكثر من صناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر العاملة بالسوق المحلية.

وأشار المصدر لـ « المال » إلى إغلاق باب التقديم يوم الخميس الماضى، لكنه رفض الكشف عن أسماء الصناديق التى تقدمت، لافتا إلى أن المركز يدرس إطلاق دورة جديدة من البرنامج فى حال حصول صندوق واحد على كامل التمويل.

وأوضح أن عملية التقييم ستتم بنظام النقاط، ولن يتم قبول الصناديق الحاصلة على أقل من 70 نقطة، مبينا أن معايير التقييم موزعة بواقع 25 نقطة لشركة إدارة الصندوق، و20 لبيانات الصندوق نفسه، و30 لحوكمة وإدارة الصندوق، و25 لإستراتيجية وإرشادات الاستثمار .

وبحسب اشتراطات البرنامج، فإنه يجب ألا يقل حجم الصندوق عن 150 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التمويل الخاص فيه عن 80 %.

وأشار إلى أن المركز ألزم الصناديق بتقديم صور مستندات حديثة تحدد اسمها القانونى والتجارى، ورأسمالها، ونطاق العمل والإنجازات، فضلا عن هيكل مساهميها والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، والقوائم المالية خلال آخر عامين معتمدة من مراقبى حسابات مقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى نشرة اكتتاب المستثمرين.

يذكر أن «إيتيدا» تسعى إلى الاستثمار فى الشركات فى مراحل البدء والنمو«Seed and Growth Stages»، العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتمثل الهدف من البرنامج فى سد فجوة التمويل فى بيئة ريادة الأعمال من خلال تكوين شراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص.