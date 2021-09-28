الأيمي أوورد تمنح منة شلبي إنجازا عالميا كأول فنانة عربية مرشحة لها برغم الجدل عليها .. متخصصون يعلقون

أعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون المسؤولة عن توزيع جوائز «إيمي»، عبر موقعها الرسمي، ترشيح الفنانة منة شلبي لجوائز «إيمي»، عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع جريمة»، الذي عرض منذ عامين عبر منصة شاهد VIP وشاركها بطولته آسر ياسين…

أعلنت الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون المسؤولة عن توزيع جوائز «إيمي»، عبر موقعها الرسمي، ترشيح الفنانة منة شلبي لجوائز «إيمي»، عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع جريمة»، الذي عرض منذ عامين عبر منصة شاهد VIP وشاركها بطولته آسر ياسين ، برغم انه أحدث جدلا اليومين الماضيين على هذه الجائزة .

ويعد هذا الأمر حدثا مميزا في حياة منة شلبي الفنية واستثنائيا في الدراما المصرية والعربية ، واعلن هذا الخبر المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي وحرص نجوم الفن على تهنئة منة شلبي بهذا الترشيح لجائزة عالمية .

وكتب المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.

حيث تعتبر منة شلبي أول فنانة مصرية وعربية يتم ترشيحها لهذه الجائزة العالمية عن عمل ناطق باللغة العربية للمرة الأولى . جائزة Emmy Award: Emmy Award‏ هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني. ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية منها ذي ويزرد أو فبيفرلي بليس. تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و 500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.

في التقرير الاتي يتحدث بعض المتخصصين عن جائزة الأيمي أوورد العالمية وترشيح فنانة مصرية لها لأول مرة ، ومدى أهمية عرض مسلسلها كل اسبوع يوم جمعة على منصة رقمية كاحد العوامل الهامة التي ساهمت في انتشار العمل ووصوله عالميا ، حيث انتشرت المنصات الرقمية خلال السنين الماضية سواء منصة شاهد أو فيو وغيرها .

وعرضت على تلك المنصات الرقمية العديد من الأعمال الفنية الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا ومشاهدة مرتفعة لمشتركي هذه المنصات ، مثل ليه لا لمنة شلبي وكل اسبوع يوم جمعة ومسلسل 60 دقيقة وشديد الخطورة لاحمد العوضي وغيرها من المسلسلات التليفزيونية .

أندرو محسن : منة شلبي كان أداؤها رائعا في المسلسل ويعتبر من أقوى الانتاجات الدرامية

بداية يقول الناقد الفني أندرو محسن أنه من غير معلوم هل عرض مسلسل كل أسبوع يوم جمعة على منصة شاهد الرقمية كان سببا في انتشار العمل عالميا أم لا ، لكن بالطبع المسلسل كان مميزا من ناحية القصة والاخراج وأداء أبطاله جميعا ، وكان يستعرض بعض المشاهد من خلال ” فلاش باك” بطريقة مميزة أيضا ومبهرة .

وأشار الى ان العمل كان يرصد كل أسبوع جريمة بشكل معين ومختلف عن نوعية المسلسلات التي تتعرض لهذه التيمة في الدراما منذ سنوات ، حيث حقق جذبا كبيرا للمشاهدين على منصة شاهد وقت عرضه وأعتبره من اقوى وأفضل المسلسلات التي عرضت على المنصات الرقمية .

وتابع محسن أن منة شلبي يأتي أداؤها للشخصيات التي تقدمها مميزا دائما ، لكنها بالطبع في هذا المسلسل كانت رائعة من حيث تجسيدها لشخصيتها في المسلسل وتستحق ترشيحها لهذه الجائزة العالمية.

وفيما يتعلق بانعكاس هذا الحدث على الانتاج الدرامي والفنانين المصريين الفترة القادمة قال أندرو : اغلب النجوم من الصف الأول أصبحت تجذبهم المنصات الرقمية مؤخرا ، لاسيما حتى الفنانين الذين كانوا يقدمون مسلسلا واحدا كل عام او عامين أصبحوا يهتمون بالتواجد خارج الموسم الرمضاني مثل منة شلبي وهند صبري وغيرهم .

وأضاف أن جائزة الايمي أوورد تعتبر جائزة عالمية هامة في مجال الانتاج التليفزيوني في العالم ، مثل جائزة أوسكار المتخصصة في مجال السينما العالمية .

طارق الشناوي : منة شلبي قادرة على التعبير بالعين والجائزة لن تكون نهاية القصة

ويرى الناقد الفني طارق الشناوي المعروف عنه بتواجده الدائم في معظم المناسبات الفنية العالمية أن هذه الجائزة تمنح للأعمال الدرامية غير الناطقة باللغة الانجليزية ، وحقيقة احد اسباب انتشار مسلسل كل أسبوع يوم جمعة عالميا هو عرضه على منصة شاهد الرقمية منذ عامين .

واستطرد قائلا أن المنصة تقوم بعرض ” sub titel” للعمل الفني وترجمة وذلك سهل وصوله للعالمية ، لافتا الى أن منة شلبي فنانة موهوبة ومن الممثلات التي يجدن التعبير بالعين فقط وذلك نادرا مايتوفر لدى فنان معين .

وتابع الشناوي أن انجذاب المنتجين والفنانين للمنصات الرقمية أصبح موجودا بقوة حتى بدون ترشيح منة شلبي لجائزة الايمي اوورد مؤخرا ، حيث أن هذه الجائزة لن تكون النهاية بل هي مجرد بداية .