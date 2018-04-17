الأياتا: الضرائب أبرز تحديات شركات الطيران الأفريقية

دعاء محمودقالت أفينكا أدياني المدير الإقليمي للعلاقات الخارجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا IATA، ان ارتفاع التكاليف والضرائب من أهم التحديات التي تواجه صناعة الطيران في أفريقيا، مؤكدة أن شركات الطيران الأفريقية تسدد سنويا نحو 6 مليار دولار نفقات إضافية بسبب هذه الرسوم المبالغ فيها.و

دعاء محمود

قالت أفينكا أدياني المدير الإقليمي للعلاقات الخارجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا IATA، ان ارتفاع التكاليف والضرائب من أهم التحديات التي تواجه صناعة الطيران في أفريقيا، مؤكدة أن شركات الطيران الأفريقية تسدد سنويا نحو 6 مليار دولار نفقات إضافية بسبب هذه الرسوم المبالغ فيها.

وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الطيران الأفريقي، أن هذه الرسوم تشكل تحديا وتعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صناعة الطيران أكثر القطاعات تنظيما في العالم ولكن تلك الضرائب تمنعه من الازدهار.

ولفتت إلى أن مصر للطيران رائدة في هذه الصناعة، وتساهم في الاقتصادي المصري، موضحة أن الشركة تساهم بنحو 1.7 مليار دولار في الناتج المحلي لمصر.

جدير بالذكر أن المعرض يتناول العديد من الموضوعات الهامة من بينها، دور أفريقيا في مجال الطيران المدني، الاستثمار في مجال البنية التحتية لمشروعات الطيران المدني، الإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته والحماية من التهديدات الناتجة عنه، اتفاقية سوق النقل الأفريقي الموحد والتوصيات التي ينبغي اتخاذها انطلاقًا من هذا الحدث.

يشارك في المؤتمر ما يقرب من ٦٦٠ مشارك من ٥٠ دولة حول العالم من بينهم ٢٢٠ فرداً من ممثلي ٣٤ شركة طيران و٥٠ متحدث من أفريقيا والعالم كما يشارك في المعرض المقام علي هامش المؤتمر 118شركة معنية بمجال الطيران.