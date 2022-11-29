«الأونكتاد للنقل البحري 2022» : سلاسل التوريد تحتاج إلى استثمارات عاجلة لمواجهة الأزمات

أكد تقرير الأونكتاد للنقل البحري لعام 2022، الصادر اليوم الثلاثاء، أن سلاسل التوريد البحرية تحتاج إلى استثمارات عاجلة لتعزيز مواجهة الأزمات المستقبلية، محذرا من أن النقل البحري واللوجستيات يتطلبان استثمارات أكبر في البنية التحتية والاستدامة لمواجهة العواصف في المستقبل.

كما أكد تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، أن نمو التجارة البحرية العالمية وصل إلى 1.4٪. خلال 2022 بينما الفترة 2023-2027 ، من المتوقع أن تتوسع بمعدل سنوي قدره 2.1٪ ، وهو معدل أبطأ من متوسط العقود الثلاثة السابقة البالغ 3.3٪.

ووفقا للتقرير ، أكد أن التجارة البحرية الدولية انتعشت بشكل كبير في عام 2021 بنمو يقدر بـ 3.2٪ وإجمالي الشحنات بـلغت 11 مليار طن. مما يعكس تحسن بنسبة 7 % مقارنة بانخفاض 3.8٪ في عام 2020.

مزيد من الاسثمارات اللوجستية لمواجهة الأزمات

ودعا الأونكتاد في تقريره “استعراض النقل البحري 2022” إلى زيادة الاستثمار في سلاسل التوريد البحري لا سيما أن تكون الموانئ وأساطيل الشحن أكثر استعدادًا للأزمات العالمية المستقبلية وتغير المناخ والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون.

وأوضح أن أزمة سلسلة التوريد في العامين الماضيين أظهرت أن عدم التوافق بين العرض والطلب للقدرة اللوجستية البحرية يؤدي إلى ارتفاع معدلات الشحن والازدحام والانقطاعات الحرجة لسلاسل القيمة العالمية.

وقال إن السفن تحمل أكثر من 80٪ من السلع المتداولة على مستوى العالم ، مع ارتفاع النسبة في معظم البلدان النامية ، ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات التي تعطل سلاسل التوريد وتغذي التضخم وتؤثر على أفقر الفئات أكثر من غيرها.

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان: “نحتاج إلى التعلم من أزمة سلسلة التوريد الحالية والاستعداد بشكل أفضل للتحديات والتحولات المستقبلية. وهذا يشمل تعزيز البنية التحتية متعددة الوسائط وتجديد الأسطول وتحسين أداء الموانئ وتسهيل التجارة”. وأضافت “ويجب ألا نؤجل إزالة الكربون عن النقل البحري”.

وأدت قيود التوريد اللوجيستي جنبًا إلى جنب مع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية إلى دفع أسعار الشحن الفوري للحاويات إلى خمسة أضعاف مستويات ما قبل الوباء في عام 2021 ، ووصلت إلى ذروة تاريخية في أوائل عام 2022 وزادت أسعار المستهلكين بشكل حاد. انخفضت المعدلات منذ منتصف عام 2022 لكنها لا تزال مرتفعة بالنسبة لشحنات ناقلات النفط والغاز الطبيعي بسبب أزمة الطاقة المستمرة.

تحديث البنية التحتية للموانئ

ويدعو “الأونكتاد” البلدان إلى إجراء تقييم دقيق للتغييرات المحتملة في الطلب على الشحن ، وتطوير وتحديث البنية التحتية للموانئ والطرق الداخلية مع إشراك القطاع الخاص، وتعزيز اتصال الموانئ ، وتوسيع مساحة وقدرات التخزين والمخازن ، وتقليل نقص العمالة والمعدات و تخفيف العديد من اضطرابات سلسلة التوريد من خلال تسهيل التجارة ، ولا سيما من خلال الرقمنة ، مما يقلل أوقات الانتظار والتخليص في الموانئ ويسرع العمليات الوثائقية من خلال المستندات الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية.

مزيد من الاستثمار لخفض البصمة الكربونية للنقل البحري

يوضح التقرير أن إجمالي انبعاثات الكربون من الأسطول البحري العالمي بين عامي 2020 و2021 زاد بنسبة 4.7٪ ، حيث جاءت معظم الزيادات من سفن الحاويات ، وسفن البضائع الصب الجافة ، وسفن البضائع العامة.

كما أثار التقرير مخاوف بشأن زيادة متوسط ​​عمر السفن. حسب عدد السفن ، يبلغ متوسط ​​العمر الحالي 21.9 سنة ، وبسعة استيعابية لمتوسط 11.5 سنة. تتقادم السفن بسبب عدم اليقين بشأن التطورات التكنولوجية المستقبلية وأنواع الوقود الأكثر كفاءة من حيث التكلفة ، فضلاً عن اللوائح المتغيرة وأسعار الكربون، مما ستُعيق الاستثمارات في السفن الجديدة التي تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض ، والآفاق الاقتصادية المظلمة والشكوك التنظيمية.

ويدعو الأونكتاد إلى مزيد من الاستثمار في التحسينات التقنية والتشغيلية للحد من البصمة الكربونية للنقل البحري. وتشمل هذه التحول إلى أنواع وقود بديلة أو منخفضة الكربون أو خالية من الكربون ، وتحسين العمليات ، واستخدام الكهرباء على الشاطئ عندما تكون في الموانئ وتجهيز السفن بتكنولوجيا موفرة للطاقة.

ويدعو التقرير أيضًا إلى إطار تنظيمي عالمي يمكن التنبؤ به للاستثمار في إزالة الكربون وزيادة الدعم للبلدان النامية في تحول الطاقة. كما يؤكد على الحاجة الملحة لتكييف الموانئ مع تأثيرات تغير المناخ ، لا سيما في أكثر الدول عرضة للخطر.

ويحث “الأونكتاد” المجتمع الدولي على ضمان عدم تأثر البلدان الأكثر تضرراً بتغير المناخ – والتي ساهمت بأقل قدر في أسبابه – سلباً بجهود التخفيف من آثار تغير المناخ في النقل البحري.