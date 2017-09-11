الأونروا تطلب من مصر مساندة أممية في أزمتها المالية الكبيرة

سمر السيدطالب بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، اليوم الاثنين، من وزير الخارجية سامح شكري في لقاء بالقاهرة، مساندة مصر للمنظمة في المحافل الدولية لتجاوز أزمتها المالية الكبيرة.وبحسب بيان للخارجية المصرية، تناول اللقاء مستجدات أوضاع اللاجئين

سمر السيد

طالب بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، اليوم الاثنين، من وزير الخارجية سامح شكري في لقاء بالقاهرة، مساندة مصر للمنظمة في المحافل الدولية لتجاوز أزمتها المالية الكبيرة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، تناول اللقاء مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أوضاع الوكالة والصعوبات التي تواجهها حاليا.

وأطلع كرينبول الوزير شكري خلال اللقاء على أوضاع الوكالة سواء فيما يتعلق بالتمويل أو الأنشطة، منوهاً في ذات السياق بالأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الوكالة نظرا لتخلف عدد من الدول المانحة عن سداد حصصها وارتفاع النفقات بصورة غير مسبوقة.

وأعرب في هذا الصدد عن تطلعه الى مساندة مصر السياسية للأونروا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لمساعدتها على إيجاد حلول تساعدها على تجاوز هذه الأزمة.

من جانبه أكد وزير الخارجيةد في ختام اللقاء على موقف مصر الداعم للأونروا وأنشطتها، مشددا على استعدادها التام لبذل كافة الجهود الرامية الى إيجاد الزخم اللازم لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الوكالة، بما يضمن استمرارها في أداء الدور الهام والحيوي المنوط بها.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المفوض العام للأونروا ثمن في بداية اللقاء علاقة التعاون والتضامن التي تربط الوكالة بمصر تاريخيا.

ونوه بوجود أربعة مكاتب رئيسية فقط للأونروا في العالم أحدها في القاهرة بالإضافة الى مكاتبهم في واشنطن، ونيويورك، وبروكسل، بما يدلل على التقدير لأهمية وثقل مصر في المنطقة، وكذا دورها النشط الداعم للأونروا وأنشطتها، خاصة في ظل رئاستها الحالية للجنة الاستشارية للوكالة منذ يوليو 2017.



ومن جانبه، أكد الوزير شكري على أن مصر تتابع باهتمام أبرز المستجدات المتعلقة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، مشيدا في ذات السياق بالدور الذي تضطلع به الوكالة وبجهود المفوض العام للأونروا فيما يتعلق بتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الدول المضيفة.