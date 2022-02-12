«الأول في العالم».. بدء تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية (صور)

أطلقت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامرية. جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، والدكتور…

أطلقت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة “غرفة الإسكندرية”.



يذكر أن سوق العامرية يعد هو الأول في العالم الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ القادمة “COP 27”.



وعقب الافتتاح قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد اللواء محافظ الاسكندرية، وأحمد الوكيل والدكتور / علاء عز والدكتورة / شيرين طه ممثل وزارة التعاون الدولي بجولة تفقدية لسوق الجملة بالعامرية وكذلك غرفة التحكم بالسوق.