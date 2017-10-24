الأوليمبية المصرية توافق على استكمال اتحاد الكرة لمدته

على المصرى وافقت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الثلاثاء، على استكمال الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة، لمدته التى تنتهى فى 2020، بعدما تراجعت عن طلبها بتطبيق اللائحة الاسترشادية، التى تم الإعلان عنها، وإجراء انتخابات جديدة، فى موعد إقصاه 30 نوف



على المصرى

وافقت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الثلاثاء، على استكمال الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة، لمدته التى تنتهى فى 2020، بعدما تراجعت عن طلبها بتطبيق اللائحة الاسترشادية، التى تم الإعلان عنها، وإجراء انتخابات جديدة، فى موعد إقصاه 30 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بعد الخطاب الذى أرسله أمس الاثنين، الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، لنظيره المصرى، مهددا بتجميد النشاط الكروي فى البلاد، ومحذرا من إجراء انتخابات لاتحاد الكرة، وفقًا لما يطالب به المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

ونص الخطاب كالتالى: “أحطنا علما بأن القيادة الحالية للاتحاد المصري، تم انتخابها في 30 أغسطس 2016، بمراقبة من مندوبي الفيفا والكاف، وأن مدة القيادة الحالية، هي من 2016 حتى 2020″، وتابع: “طبقا للمادة 14 البند الأول، والمادة 19 من لائحة النظام الأساسي للفيفا، فإن كل الاتحادات الأعضاء بما فيها الاتحاد المصرى، ملزمة بإدارة شئونها بصورة مستقلة، بدون تأثير غير مناسب من أي طرف ثالث، ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن يؤدي إلى عقوبات، على النحو المنصوص عليه فى لائحة النظام الأساسى للفيفا، والتي تصل لحد التجميد”.



وأضاف الفيفا فى خطابه للاتحاد المصرى: “وفي النهاية، فإن أي قرار من جهة حكومية أو المحاكم المدنية يخالف ذلك، إذا تم تنفيذه، يعتبر على الأرجح تدخلا في الشئون الداخلية للاتحاد المصري، وسيتم إحالة المسألة إلى أعلى السلطات بالفيفا، للنظر في العقوبات الواجب فرضها في هذه الحالة، بما في ذلك إيقاف الاتحاد المصري”.

وأكدت اللجنة أن اتحاد الكرة، لن يتمكن من تعديل لائحته أو وضع لائحة جديد، حيث يتطلب ذلك عقد جمعية عمومية طارئة، وهو أمر صعب الحدوث، حيث كان لزاما على الجبلاية، فتح باب الترشح فى موعد إقصاه 15 أكتوبر الجارى، حتي يضمن إقامة الانتخابات فى نهاية نوفمبر المقبل، والا سيكون المجلس الحالى منحلا بحكم القانون.

وكان مجلس الجبلاية بقيادة أبوريدة، قد رقض طلب اللجنة الأوليمبية، بإجراء انتخابات جديدة قبل 30 نوفمبر، مؤكدا أن اتحاد الكرة له لائحته الخاصة المعتمدة من الفيفا، فيما ينتظر وزير الرياضة، قرارًا من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، غدا الأربعاء، من أجل حسم إجراء الانتخابات من عدمها.