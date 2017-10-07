الأوليمبية الدولية تُوقف اللجنة البرازيلية

متابعات:أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية إيقاف اللجنة الأوليمبية البرازيلية بشكل مؤقت لتورط رئيسها، كارلوس نوزمان، فى قضية شراء أصوات لضمان استضافة مدينة ريو دى جانيرو أولمبياد 2016. وأعفت اللجنة الدولية أيضا نوزمان من كل مهامه وحقوقه كعضو فخرى فيها، واستبعدته من لجنة تنسيق أوليمبياد 2020 فى طوك

متابعات:

أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية إيقاف اللجنة الأوليمبية البرازيلية بشكل مؤقت لتورط رئيسها، كارلوس نوزمان، فى قضية شراء أصوات لضمان استضافة مدينة ريو دى جانيرو أولمبياد 2016. وأعفت اللجنة الدولية أيضا نوزمان من كل مهامه وحقوقه كعضو فخرى فيها، واستبعدته من لجنة تنسيق أوليمبياد 2020 فى طوكيو.

كانت اللجنة الأوليمبية الدولية، فتحت باب التحقيق فى قضية استضافة ريو دى جانيو، الأوليمبياد فى 2016، رغم المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها دولة البرازيل، والمظاهرات التى سادت البلاد فى ذلك التوقيت.