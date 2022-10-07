الأولى من نوعها في مصر.. «نجيب سميح ساويرس» يعلن إنشاء مدرسة منارة في الجونة

شهدت مدينة الجونة مساء اليوم – الجمعة – حفل الإعلان عن إنشاء مدرسة منارة، الأولى من نوعها في مصر.

وشهد مراسم الاحتفال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ونخبة من القيادات ونجوم المجتمع على رأسهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتورة نادية مكرم عبيد، فضلا عن يسرية لوزا ساويرس والمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس و ناصف ساويرس وأنسي نجيب ساويرس، وكذلك هدى سيرافيم و هبة اسكندر مدير التطوير والتنمية المجتمعية بمؤسسة ساويرس وشركة أوراسكوم.

و في كلمته ، أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على “أن القطاع الخاص شريك في التنمية و له دور محوري وتسعى الدولة الى زيادة هذا الدور و نسبة مشاركته في مختلف المشروعات التنموية.

وقال حنفي نحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم و المساندة للقطاع الخاص، وتم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء للمدرسة برئاسة نجيب سميح ساويرس .

ويشارك في عضويته مجلس الأمناء كل من؛ المهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لأوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور إسكندر توما مستشار هيئة سوق المال المصرية الأسبق، إضافة إلي نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبيتر صليبا مدير مدرسة منارة.

وأعلن مجلس الأمناء أنه تقدم إلى وزارة التربية والتعليم لاستخراج كافة التراخيص.

كما أعلن الانتهاء من التصميمات الهندسية لإنشاء النزل الخاص بسكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتعلقياً على الإعلان عن إطلاق المدرسة، قال نجيب سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية: “فخور بالإعلان عن إنشاء مدرسة منارة، هذا الحلم الذي ظل يراودني سنوات، أسير فيه على خطى أجدادي، أنسي ساويرس ويسرية لوزا، مستلهماً إرثهما الخيري والإنساني.

وواصل قررت ألا أكتفي بمواصلة الاستثمار في التعليم فحسب، ولكن أن أشارك في تقدم فرصة مبتكرة تركز على منح الموهوبين ذوي الإمكانيات الاستثنائية من الشباب فرصة غير مسبوقة، وذلك لإحداث فارق في مجتمعهم من خلال تطوير شخصياتهم وتنمية قدراتهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في بيئة مثالية داخل المدرسة وخارجها وبجوده ذات مستوى عالمي”.

وأضاف ان نظام التعليم في المدرسة يساعد الطلاب على اكتساب مهارات حياتية مهمة، من خلال روتين يومي صحي، إضافة إلى تنشئة الطلاب على تحمل المسؤولية وتعزيز ارتباط الطلاب بمصر واحترامها لها من خلال برنامج لاستكشاف أهم معالمها ومزاراتها كجزء من رحلة التعلم.

وقال إن المدرسة ستوفر للطلاب برنامجا تعليميا شاملا، وكذلك برنامجا أكاديميا وفنيا ورياضيا، إضافة إلى أنشطة الخدمة المجتمعية والأعمال المنزلية اليومية كالطهي والتنظيف وغيرها.

وخلال الاحتفال تم الإعلان عن حصول المدرسة على الدعم من مؤسستين غير هادفتين للربح ينصب تركيزهما على تقديم المنح الدراسية للطلاب.

وستبدأ الدراسة من العام الدراسي المقبل سبتمبر 2023 للطلاب الذين أنهوا الصف الدراسى الأول بالمرحلة الإعدادية، وتستمر الدراسة بالمدرسة لمدة 5 سنوات حتى نهاية المرحلة الثانوية.

وسيتم اختيار الطلاب المقبولين بالمدرسة بمعايير واضحة بما يضمن التنوع وعدم التمييز، سواء كانوا من طلاب المدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية، من كافة محافظات الجمهورية.

ومن المخطط اتباع منهج AP الدراسى بالمدرسة، وهو يقوم على منهجية تعلم مستقلة ونهج مختلف، ويركز على الفصول الدراسية الصغيرة التي تُشرك الطلاب بشكل أفضل، من خلال التركيز على التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات.

من جانبه، قال بيتر صليبا، مدير مدرسة منارة إن ما سيميز مدرسة منارة أن الفصول الدراسية سيكون متوسط عدد الطلاب فيها 15 طالباً لكل فصل، إضافة إلى عقد شراكات مع المدارس الرائدة حول العالم.

ولفت إلي استقطاب أعضاء هيئة تدريس استثنائيين ذوي شخصيات قوية ولديهم اهتمامات متنوعة في الحياة، ومؤهلين تأهيلاً عالياً من خلفيات متنوعة.

واستكمل أن فكرة النظرة تقوم علي إتاحة التواصل بين الطلاب والشخصيات المؤثرة في كل التخصصات العلمية في مصر والخارج، إضافة إلى تعلم المهارات الحياتية المختلفة وإتاحة فرصة المشاركة في النشاطات والمؤتمرات والندوات محليا وإقليميا ودولياً.”

وأضاف إن إدارة المدرسة ستركز على أن تكون الهوية المصرية والتراث المصري جزءاً أساسياً من المناهج الدراسة، وذلك بدءاً من اختيارات الطعام المقدم في السكن والمطعم وحتى اختيار وجهات الرحلات المدرسية، كما ستركز المدرسة على احترام الاختلافات الثقافية والدينية، وأن تكون برامج الخدمة المجتمعية جزءاً أساسياً من الأنشطة الدراسية.”

وأكدت إدارة المدرسة أن المعلمين والموظفين سيكونون متاحين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع سواء في حرم المدرسة أو في سكن الطلبة، فضلا عن وجود فريق طبي ومجموعة متنوعة من المشرفين المتخصصين في التعليم وعلم نفس المراهقين، وذلك لتوفير كل سبل الأمان والراحة للطلاب.

وتلتزم المدرسة بدعم كافة الطلاب المقبولين في منارة مالياً بناء على الاحتياج المالي المثبت لكل طالب.